[{"available":true,"c_guid":"7abcd844-1f2a-495a-ab22-5b2db354f7fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stílusost megoldást választott Greta Thunberg aktivista, hogy ne növelje karbonlábnyomát, miközben az ENSZ klímacsúcsára tart.","shortLead":"Stílusost megoldást választott Greta Thunberg aktivista, hogy ne növelje karbonlábnyomát, miközben az ENSZ...","id":"20190729_vitorlas_ocean_greta_thunberg_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7abcd844-1f2a-495a-ab22-5b2db354f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b83bec-c283-453a-8545-b3d51dfea020","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_vitorlas_ocean_greta_thunberg_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 29. 20:10","title":"Vitorlással megy az ENSZ augusztusi klímacsúcsára Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől már biztosan nem fognak hajnali 5-kor sorban állni a betegek az intézet lépcsőházában, legfeljebb az utcán. ","shortLead":"Csütörtöktől már biztosan nem fognak hajnali 5-kor sorban állni a betegek az intézet lépcsőházában, legfeljebb...","id":"20190729_Megoldjak_a_hajnali_sorbanallast_az_Onkologiai_Intezetben_kesobb_nyit_az_epulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe556add-f14d-4ddb-81cd-8997e8a9015a","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Megoldjak_a_hajnali_sorbanallast_az_Onkologiai_Intezetben_kesobb_nyit_az_epulet","timestamp":"2019. július. 29. 09:13","title":"\"Megoldják\" a hajnali sorban állást az Onkológiai Intézetben: később nyit az épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De aztán kiderült, a netceleb.","shortLead":"De aztán kiderült, a netceleb.","id":"20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0bf31e-ae65-4778-be8c-6a4f8f999f95","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","timestamp":"2019. július. 30. 09:11","title":"Tarlós először azt hitte, az olimpia bajnok tornász Berki a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jellemzően persze továbbra is abból visznek sokat, amely típusból sok van az utakon. ","shortLead":"Jellemzően persze továbbra is abból visznek sokat, amely típusból sok van az utakon. ","id":"20190730_Alig_lopjak_a_BMWket_viszont_kapos_lett_a_Renault","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881f7d0b-59c5-4e25-82ce-7eb3e1e06226","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Alig_lopjak_a_BMWket_viszont_kapos_lett_a_Renault","timestamp":"2019. július. 30. 14:34","title":"Alig lopják a BMW-ket, viszont kapós lett a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 0,3 százalékponttal csökkent a munkanélküliség.","shortLead":"Egy év alatt 0,3 százalékponttal csökkent a munkanélküliség.","id":"20190729_Negy_es_felmillional_is_tobb_magyar_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71ed8c9-625d-4854-b53f-963fe2934a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Negy_es_felmillional_is_tobb_magyar_dolgozik","timestamp":"2019. július. 29. 09:08","title":"Négy és fél milliónál is több magyar dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban 18-19 évesek ültek, a sofőr vélhetően túl gyorsan akart bevenni a kanyart. Törésekkel megúszták.","shortLead":"A kocsiban 18-19 évesek ültek, a sofőr vélhetően túl gyorsan akart bevenni a kanyart. Törésekkel megúszták.","id":"20190729_Szakadekba_zuhant_autojukkal_ot_fiatal_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5006c-6e47-4323-b757-34996822ad28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Szakadekba_zuhant_autojukkal_ot_fiatal_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 29. 13:54","title":"Szakadékba zuhant autójával öt fiatal Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","shortLead":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","id":"20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a32e81-aee7-453d-abf0-80b5a5a77db1","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","timestamp":"2019. július. 30. 19:10","title":"Kész a verőcei strand, Rétvári rögtön ki is próbálta az okospadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","shortLead":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","id":"20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f9480-9fe4-452d-bbf8-8fba7f395ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","timestamp":"2019. július. 30. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kerül az agyba a hormon, amitől szerelmesnek (is) érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]