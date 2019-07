Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, hogy a cég bérelt neki lakást is Budapesten.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, hogy a cég bérelt neki lakást is Budapesten.","id":"20190730_viking_sigyn_ukran_kapitany_jurij_c_ovadek_gyanusitas_birosag_kuria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe684f5-6ad7-490f-be24-538a33bd38a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_viking_sigyn_ukran_kapitany_jurij_c_ovadek_gyanusitas_birosag_kuria","timestamp":"2019. július. 30. 07:23","title":"A Viking fizette a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfb6822-2412-4199-9132-033e29b3d7aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Meg_hogy_nem_kulturalodik_a_magyar__kijottek_a_kapolcsi_fesztival_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdfb6822-2412-4199-9132-033e29b3d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0731da-96d3-49d1-819d-931609658d21","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Meg_hogy_nem_kulturalodik_a_magyar__kijottek_a_kapolcsi_fesztival_szamai","timestamp":"2019. július. 28. 19:58","title":"Még, hogy nem kultúrálódik a magyar - kijöttek a kapolcsi fesztivál számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","shortLead":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","id":"20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11926693-8af9-4066-9657-c7091122b390","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","timestamp":"2019. július. 29. 08:40","title":"Itt ez a leültetett Peugeot 508-as, ami szépen rácáfol a német autós tunigpreferenciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta létezik, de csak most ígérik, hogy elkezdenek büntetni.","shortLead":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta...","id":"20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fce126-3f19-4721-bb27-10a3a7a77d11","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Tíz év után eszükbe jutott a görögöknek, hogy betiltották a dohányzást a közintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi Világgazdaság. ","shortLead":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi...","id":"20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5b9d1-e076-4046-b88b-3bc6e8644799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"2,66 milliárd litert tankoltak az első félévben a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt az észak-amerikai kasszasikerlistán.\r

\r

","shortLead":"Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem...","id":"20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd77add-b1e5-442c-bc31-139d89bbd188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d046a6b-bc24-49f5-a043-b1da2abdb39b","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tarantino_orulhet_meg_a_Kill_Bill_sem_aratott_akkorat_az_elso_heten_mint_az_uj_filmje","timestamp":"2019. július. 28. 20:30","title":"Tarantino örülhet: még a Kill Bill sem aratott akkorát az első héten, mint az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"elet","description":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","shortLead":"Az izraeli turistacsoport már majdnem két hete vesztegel Cipruson egy brit nőt hamis vádja miatt.","id":"20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e7ee3-0034-4c79-a554-5ed1f0f112cf","keywords":null,"link":"/elet/20190728_Orizetbe_vettek_a_brit_not_aki_azt_hazudta_hogy_Cipruson_19en_eroszakoltak_meg","timestamp":"2019. július. 28. 17:20","title":"Őrizetbe vették a brit nőt, aki azt hazudta, hogy Cipruson 12-en erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]