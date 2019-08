Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben továbbjutott. ","shortLead":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben...","id":"20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e21f67-1313-4c27-b600-2d9c185b22ff","keywords":null,"link":"/sport/20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","timestamp":"2019. július. 30. 21:53","title":"Továbbjutott a Fradi a Valletta ellen a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf819c69-b812-4718-9bca-97b6b1172a91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat már 50 kilós, de lesz még ennél nagyobb is. ","shortLead":"Az állat már 50 kilós, de lesz még ennél nagyobb is. ","id":"20190801_Nezegessen_Kuala_Lumpuri_pandabocsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf819c69-b812-4718-9bca-97b6b1172a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9da222d-6ff3-4c02-9a7a-a55739144eb7","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Nezegessen_Kuala_Lumpuri_pandabocsot","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:47","title":"Ön megnézi a maláj pandabocsot, mi eláruljunk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b1762d-52ee-40e5-b4f8-c93fbb278fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Wisconsin-Madison Egyetem kutatói a napszél viselkedését tanulmányozták a Big Red Ball nevű eszközzel.","shortLead":"Az amerikai Wisconsin-Madison Egyetem kutatói a napszél viselkedését tanulmányozták a Big Red Ball nevű eszközzel.","id":"20190730_nap_napkutatas_napszel_big_red_ball","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b1762d-52ee-40e5-b4f8-c93fbb278fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510d74c9-8fe9-4d2f-a9f8-cd1401ad8495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_nap_napkutatas_napszel_big_red_ball","timestamp":"2019. július. 30. 14:03","title":"3 méteres \"Napot\" építettek a tudósok, aztán rákapcsolták az áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","id":"20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bd857-c225-4b5b-958b-c09e3b60d8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","timestamp":"2019. július. 31. 19:25","title":"Az ország nagy részén várhatók viharok csütörtökön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen megszűnt az eljárás. A hvg.hu-nak a baloldali politikus azt mondta: Kúria előtt támadja meg a kedden bejelentett döntést, amit az őszi önkormányzati választásokkal hozott összefüggésbe. Ugyanakkor arra készül, hogy ha így mégis ott kell lennie a tárgyalóteremben, akkor meg fogja védeni magát és társait.","shortLead":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen...","id":"20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec069ec-343f-476c-a395-83ef988987a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2019. július. 30. 14:58","title":"Czeglédy Csaba megszólal: megtámadja a döntést, hogy mégis bíróság elé viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","shortLead":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","id":"20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94a1b76-2a0a-40b7-867e-a5e26aa0a09b","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","timestamp":"2019. július. 30. 20:17","title":"Baktériumfertőzés miatt zártak be több strandot Riminiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja megmenteni a belügyminisztérium megtépázott tekintélyének maradékát.","shortLead":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja...","id":"20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389bed2-0de4-4577-9777-1b978897a72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","timestamp":"2019. július. 30. 13:44","title":"Lemondott a román belügyminiszter a meggyilkolt 15 éves lány ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De folyamatosan figyelemmel kísérik azokat az esetleges konfliktusokat, amiket az új közlekedési eszközök okoznak. A közeljövőben kitalálnak majd valamit – ígérték.","shortLead":"De folyamatosan figyelemmel kísérik azokat az esetleges konfliktusokat, amiket az új közlekedési eszközök okoznak...","id":"20190801_Fogalma_sincs_a_kormanynak_mihez_kezdjen_az_elektromos_rollerekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f04c5c-401d-4b38-810c-e334d96060a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Fogalma_sincs_a_kormanynak_mihez_kezdjen_az_elektromos_rollerekkel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:53","title":"Fogalma sincs a kormánynak, mihez kezdjen az elektromos rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]