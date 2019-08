Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","shortLead":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","id":"20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20963cbc-c5d3-4e31-9f2a-6006acbdd0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","timestamp":"2019. július. 31. 19:03","title":"Böngészőből is lehet már diablózni, csak egy kattintás az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár Ferencváros-részvényt, azaz tőkét emelt.","shortLead":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár...","id":"20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e651d8bb-5089-4e2e-96e3-71dd197f698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","timestamp":"2019. július. 31. 17:37","title":"Túlárazott saját részvényeket vett, így lett a Ferencváros értékesebb, mint a Real és a Barcelona együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem kapott pénzt, mert nem volt hajlandó honvédelmi alkalmazottként tovább dolgozni.","shortLead":"Azért nem kapott pénzt, mert nem volt hajlandó honvédelmi alkalmazottként tovább dolgozni.","id":"20190731_Vegkielegitesert_perli_a_Honvedkorhazat_egy_volt_apolono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e36faf-5eda-4151-96ac-7bcdfd8d988b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Vegkielegitesert_perli_a_Honvedkorhazat_egy_volt_apolono","timestamp":"2019. július. 31. 11:36","title":"Végkielégítésért perli a Honvédkórházat egy volt ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a buli. ","shortLead":"Indulhat a buli. ","id":"20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab745842-620d-49bd-9d9c-3206b896b49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:35","title":"Quentin Tarantino készített egy playlistet saját filmjeinek legjobb zenéiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét vesztette ebola következtében a határ közvetlen közelében lévő zsúfolt nagyvárosban, Gomában. Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a kongói ebola-járványt.","shortLead":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét...","id":"20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc141-c3bd-4516-a80a-58b2c73f6a80","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:43","title":"Már zárják az ebola miatt az afrikai határátkelőhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából, jelentette be a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából...","id":"20190801_Ferencvaros_Jancso_Andrea_alpolgarmestert_csinalna_Baranyi_Krisztinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c59f9-4dae-476c-b117-2a008d2b0a69","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_Jancso_Andrea_alpolgarmestert_csinalna_Baranyi_Krisztinabol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:09","title":"Ferencváros: Jancsó Andrea alpolgármestert csinálna Baranyi Krisztinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár példátlan nagyságú állami támogatással indult útjára a Közgázból lett elit magánegyetem, nem tudni, mi lesz pontosan a sorsa. ","shortLead":"Bár példátlan nagyságú állami támogatással indult útjára a Közgázból lett elit magánegyetem, nem tudni, mi lesz...","id":"20190731_corvinus_egyetem_hernadi_mol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7e624c-8e98-438c-9fa1-b9a6b3a7610a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_corvinus_egyetem_hernadi_mol","timestamp":"2019. július. 31. 11:12","title":"Átalakuló Corvinus: rá sem fogunk ismerni az új intézményre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","shortLead":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","id":"20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d895377-4a83-430d-989b-dc14521f503d","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","timestamp":"2019. július. 31. 14:02","title":"Lelőttek két anyát Chicagóban, akik éppen békésen tüntettek a bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]