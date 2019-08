Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09bdb271-39c0-4a1e-857c-142b3e9f1e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönjük az Origo.hu tájékoztatását - ez a címe a Demokratikus Koalíció szombati közleményének","shortLead":"Köszönjük az Origo.hu tájékoztatását - ez a címe a Demokratikus Koalíció szombati közleményének","id":"20190803_A_DK_az_Origonak_koszonte_meg_hogy_lebuktatta_Dobrev_korrupt_munkatarsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09bdb271-39c0-4a1e-857c-142b3e9f1e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcaa82a2-36fa-453f-8b52-4541ba7f58c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_A_DK_az_Origonak_koszonte_meg_hogy_lebuktatta_Dobrev_korrupt_munkatarsag","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:40","title":"A DK az Origónak köszönte meg, hogy lebuktatta Dobrev korrupt munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","shortLead":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","id":"20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0cae6-3114-4cdf-bb49-8a21de2cd379","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:39","title":"Lebontotta a tetőt, hogy bejusson a trafikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a816be2-926e-47f8-825f-afedfc71fc4b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190803_Verstappen_epp_a_Hungaroringen_szerezte_palyafutasa_elso_pole_poziciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a816be2-926e-47f8-825f-afedfc71fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffe8baa-b5c4-46da-afa1-c462a34a8273","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Verstappen_epp_a_Hungaroringen_szerezte_palyafutasa_elso_pole_poziciojat","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:25","title":"Verstappen épp a Hungaroringen szerezte pályafutása első pole pozícióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556","c_author":"Gergely Márton, Vándor Éva","category":"sport","description":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők legnagyobb pilótája? ","shortLead":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők...","id":"201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e20896-bd83-440f-be2c-577c5c9d8905","keywords":null,"link":"/sport/201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 07:00","title":"Fogadna Hamiltonra, ha Senna ellen versenyezne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több.","shortLead":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány...","id":"20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0673844d-5081-4a13-aaaf-9c4b35733147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:00","title":"Erős androidos telefon, egy trükkös megoldással: teszten az Asus ZenFone 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy a bíróságokra.","shortLead":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy...","id":"201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1436516-ae87-4734-93b3-19b14f56696d","keywords":null,"link":"/itthon/201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:30","title":"Pereskedne, ha lehúzták? Hamar elmegy a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt. Nagyszerű novellákat írt, és költőként is próbálkozott, de mikor az elsők között felismerte Ady zsenijét, a saját műveit jelentéktelennek érezte.","shortLead":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt...","id":"20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97c10e-f56e-4c44-96d6-d708d26c74ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:17","title":"Nem egyszerű költőnek lenni, ha Ady írogat a szomszéd asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) sajtófőnöke szombaton, az M1-en.","shortLead":"Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet Scherer...","id":"20190803_mekh_szamla_kikapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcab3dda-273f-4370-be87-19b6cdc05d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_mekh_szamla_kikapcsolas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:24","title":"Nincs pénze a gázszámlára? Jelezze a szolgáltatónak, különben sokat fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]