[{"available":true,"c_guid":"86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli okostelefon-használati szokásait.","shortLead":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli...","id":"20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6007e-3f2b-45be-8339-9e1d32aaf5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"El vannak tévedve az idősebbek a mobilozással kapcsolatban – mondják a 18-24 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előfeltételek nélküli tárgyalásra készül az ír és a brit miniszterelnök, de a meglévő brexitmegállapodás újratárgyalása ebbe nem tartozik bele.","shortLead":"Előfeltételek nélküli tárgyalásra készül az ír és a brit miniszterelnök, de a meglévő brexitmegállapodás újratárgyalása...","id":"20190811_Az_ir_miniszterelnok_elore_meguzente_Johnsonnak_mi_az_amirol_szo_sem_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28667f4f-5d0b-47b7-bf1e-df83c062b2e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Az_ir_miniszterelnok_elore_meguzente_Johnsonnak_mi_az_amirol_szo_sem_lehet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:46","title":"Az ír miniszterelnök előre megüzente Johnsonnak, mi az, amiről szó sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly anyagi terhet jelenthet. A „kirepülés” izgalmas, kihívásokkal teli életszakaszához adunk most praktikus, pénztárcasimogató tanácsokat – az előrelátó pénzügyi tervezéstől az apró gazdálkodási trükkökig. ","shortLead":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly...","id":"20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358417c6-49c6-4eda-b654-b88726a11465","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:30","title":"A gyerekeinknek is jobb lenne, ha mi szülők nem állnánk ilyen csehül pénzügyi tudatosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha melegek van tolószékesek szerepelnek a plakátokon.","shortLead":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha...","id":"20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b86c8-9040-4173-afbe-73867fc9870e","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:18","title":"A plakátbotrány miatt vonult a Bazilikához a Szolidaritási séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9d3b8e-55d0-4858-b79b-2736e99a093f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségtelenül utolérte a karma!","shortLead":"Kétségtelenül utolérte a karma!","id":"20190812_Ketchup_tolvaj_lopas_karma_Heinz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d3b8e-55d0-4858-b79b-2736e99a093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fe38e5-3117-4e9b-8058-d39d7b4135dc","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ketchup_tolvaj_lopas_karma_Heinz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:38","title":"Őrült dolgokra késztetett egy üveg ketchup egy amerikai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem közös funkciókkal is. Hamarosan a WhatsApp is megkap egy kedvelt Instagram-funkciót.","shortLead":"A Facebook megpróbálja minél jobban összekötni a szolgáltatásait. Nemcsak megváltoztatott nevekkel jelezné ezt, hanem...","id":"20190812_instagram_boomerang_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9abf63a2-caf0-437a-8742-6bc8d020eee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ee1dfd-a159-49e1-ae68-1356b99c234e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_boomerang_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:03","title":"Belehúz a Facebook: egyre jobban fog hasonlítani a WhatsApp az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfa5f6-e498-4815-a2b2-b8ac1a949f25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türkmenisztán, Észak-Korea, Magyarország – ez a sorrend az amerikai műsorban. Nem ez az első eset az Amerikában dolgozó brit tévésnél, hogy masszív autoriter vezetőként írja le a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Türkmenisztán, Észak-Korea, Magyarország – ez a sorrend az amerikai műsorban. Nem ez az első eset az Amerikában dolgozó...","id":"20190812_Orban_Kim_Dzsong_Unnal_kerult_egy_lapra_John_Oliver_musoraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfa5f6-e498-4815-a2b2-b8ac1a949f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39174b36-7314-4de1-b365-5c6996f327a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Orban_Kim_Dzsong_Unnal_kerult_egy_lapra_John_Oliver_musoraban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:27","title":"Orbán Kim Dzsong Unnal került egy lapra John Oliver műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]