Az Abt 2018 elején tuningolta az akkor új RS5 Coupét és most elkészítették a praktikusabb Sportback változat tunigcsomagos verzióját is. Méghozzá nem is akárhogyan, mert az olasz Sacs Marine motorcsónak-építő céggel együttműködve mutatták be a különkiadást.

© Abt

© Abt

Mielőtt a csónakra is kitérünk, nézzük, mit tud az autó. Az öt ajtós kocsiból az ABT mindössze 50-et épített és 80 lóerővel erősebb az ő variánsuk a standard modellnél, ezzel 530 LE-s és 680 Nm nyomatékú a motorja.

Az Abt természetesen módosította a felfüggesztést is a saját sport-lengéscsillapítóival, kapott egy új sportkipufogó rendszert is a kocsi, valamint rátették az RS5-re a cég 21-colos, Sport GR könnyűfém kerekeit is.

Ami a hajtót illeti a 11 méterese Strider 11 Abt Sport Masterbe két 400 lóerős Abt V8 TDI dízelmotor került, amelyek az öt tonnás súlyú szerkezetet elég könnyedén repítik. A motorcsónak csúcssebességét limitálni kellett, jelen esetben 50 csomóra, amely 93 km/h-nak felel meg.

© Abt

© Abt

© Abt

© Abt

