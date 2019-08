Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvégre nincs olyan jogszabályi rendelkezés, hogy ételt kellene adni nekik, és különben is elmehetnek Szerbia felé. ","shortLead":"Elvégre nincs olyan jogszabályi rendelkezés, hogy ételt kellene adni nekik, és különben is elmehetnek Szerbia felé. ","id":"20190815_A_rendorseg_szerint_nem_jogellenes_kulfoldieket_eheztetni_a_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23159a8-8354-41fd-a4fb-3f52de390fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_rendorseg_szerint_nem_jogellenes_kulfoldieket_eheztetni_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:47","title":"A rendőrség szerint nem jogellenes külföldieket éheztetni a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra és parkolási tilalomra is kell készülni.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai...","id":"20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03488ae1-19a5-4be5-a9c9-8eef0e125b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:58","title":"Nem lesz egyszerű feladvány közlekedni Budapesten a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4111b1f1-655c-4690-83c5-5d510c3c1ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen dedikálást még nem látott a világ. ","shortLead":"Ilyen dedikálást még nem látott a világ. ","id":"20190814_Nemere_Istvan_utolerhetetlen_vilagrekordra_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4111b1f1-655c-4690-83c5-5d510c3c1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132ddda-f9af-4b83-9a3b-ba3132c97279","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Nemere_Istvan_utolerhetetlen_vilagrekordra_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:56","title":"Nemere István „utolérhetetlen” világrekordra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","shortLead":"Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet.","id":"20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faec294d-9512-47c6-95fa-92bf8ad04eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Melegebb_ido_lesz_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:03","title":"Melegebb idő lesz a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve – közölte az MRSZ.","shortLead":"Minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve –...","id":"20190814_A_reklamszovetseg_is_kiakadt_a_CBA_bikinis_reklamja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7004744a-11df-4f26-8321-d2e130f1a203","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_A_reklamszovetseg_is_kiakadt_a_CBA_bikinis_reklamja_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:35","title":"A reklámszövetség is kiakadt a CBA bikinis reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472055a-7116-455c-8193-99481e450bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:24","title":"Marabu FékNyúz: Példakép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és közokirat-hamisítással, mert két fiút és két lányt más nevére kiállított útlevéllel utaztattak. Őrizetbe vételük mellett gyorsított eljárást kezdeményeztek velük szemben.","shortLead":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és...","id":"20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ed2a9-0be6-4bed-95ab-c14148398a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:27","title":"Ferihegyen buktak le a gyerekcsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2638e1d-563d-4fb5-8a8f-f9bbb842be36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és kevert valóságot ötvöző eszköz főként a gyártás, a szállítmányozás és logisztika valamint a kereskedelem és a turizmus terén nyithat új perspektívákat, és – tervezői szerint – akár az okostelefonokat is leválthatja.","shortLead":"Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és...","id":"20190814_viewpointsystem_vps_19_adatszemuveg_ar_kevert_valosag_okosszemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2638e1d-563d-4fb5-8a8f-f9bbb842be36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9646757-500a-40aa-ac0a-a3859e06fff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_viewpointsystem_vps_19_adatszemuveg_ar_kevert_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:03","title":"Bécsben lecserélnék az okostelefonokat, ezeket az adatszemüvegeket képzelik el helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]