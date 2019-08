Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","shortLead":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","id":"20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86171163-e185-4ba8-a5f9-269c68f1a498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:21","title":"Szemrevaló sportos szedánt leplezett le a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el. ","shortLead":"A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el. ","id":"20190815_Uj_allami_irodalmi_dijat_alapitott_Kasler_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21270557-a598-45ce-b61a-46581ef5f1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Uj_allami_irodalmi_dijat_alapitott_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:00","title":"Új állami irodalmi díjat alapított Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eac92a-945c-4e56-bcf7-15d4a4fc8f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maga módján reagált a tüntetésekre.","shortLead":"A maga módján reagált a tüntetésekre.","id":"20190816_A_francia_Pokember_egy_hongkongi_felhokarcolon_bukkant_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9eac92a-945c-4e56-bcf7-15d4a4fc8f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15e8949-6f45-4464-9f7d-0ba3e0500ba3","keywords":null,"link":"/elet/20190816_A_francia_Pokember_egy_hongkongi_felhokarcolon_bukkant_fel","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:25","title":"A francia Pókember egy hongkongi felhőkarcolón bukkant fel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné alapítványoktól, hanem az egész céget, amely a projektet bonyolítja, jórészt a cég adósságának megvásárlásával. Az alapítványok rekordösszeget, majdnem 200 milliárd forintot fektettek a saját cégeikbe. Ugyanakkor százmilliónyi vagyonuk ragadt be a felszámolás alatt álló NHB Bankba, akárcsak a brókerbotrányban érintett ügyfeleknek.","shortLead":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné...","id":"20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dc3a8-cf4d-4fc6-9d0b-4f103faa5de5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:30","title":"Furcsa ügylettel szerezte meg a Postapalotát az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió Kft. feladata pénzügyi befektetések kezelése lesz.","shortLead":"Gyurcsány Tamás átvette Dobrev Klárától a két Altus-cég vezetését. Az Altus Zrt.-t felszámolják, az Altus Portfólió...","id":"20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db9154-36be-4929-8292-dd74a4122de1","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Gyurcsany_fia_megkapta_a_csaladi_cegek_vezeteset","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:35","title":"Gyurcsány fia megkapta a családi cégek vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön mutatták be Berlinben.","shortLead":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön...","id":"20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebdba5c-e075-420e-91b4-ffc687c246d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:59","title":"KRESZ-reform: a duplaparkoló autósok 30 ezer forintos bírságra számíthatnak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette be a kamara elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette...","id":"20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea4fada-07ba-4a57-9f89-2a0154d82929","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:08","title":"900 ezres kezdő bért követelnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]