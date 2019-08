Teljes neve - Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid - kétségkívül nem olyan lendületes, mint a kategória eddigi királyának, a Lamborghini Urusnak, viszont erősebb, mint az olaszok benzinbikája, és csak 3,7 litert fogyaszt. Ugyanis kicsit elektromos is, amelyet számos ország honorál majd valamilyen formában. Mi ez, ha nem a tökéletes jobbegyenes, nemcsak az olasz konkurensnek, hanem az egész, világmentő zöld hullámnak is.

Szokatlanul titkolódzó meghívóban invitált a Porsche két új modell kipróbálására is nemrégiben. A meghívóban, csak annyi szerepelt, hogy lesz egy brutális hibrid autó, amit vezethetünk és lesz egy kis „Porsche Taycanozás” is – az első teljesen elektromos Porschéval -, amiről viszont egyáltalán nem lehet semmit írni a modell szeptember 4-i bemutatójáig.

A meghívóban névtelenül szereplő hibridről persze gyorsan kiderült, hogy a Porsche Cayenne Turbo S E-Hybridről van szó, amelynek révén olyan autót dobott piacra a német gyártó, amelynél jelenleg nem nagyon van erősebb gyári SUV a világon. A Porsche láthatóan tisztában van vele, kiket érdekel majd ez a modell, mert még az igazán brutális Lamborghini Urusnál is erősebb. Az olasz bika 650 lóerős, persze, hogy a német pusztítót 30 lóerővel erősebbre csinálták. Ráadásul a Cayenne, mint említettük hibrid is, sőt van már belőle igazán sportos megjelenésű kupé változat is.

Ezt az egész sportos kupé-SUV vonalat, anno a BMW X6 kezdte el és sokáig nem is követték a konkurensek az ötletgazdát, mondván, elég nehéz azonosulni azzal, amit képvisel. Mára persze már elmúlt az averzió ezekkel a korántsem praktikus városi behemótokkal szemben, ugyanilyen az Audi Q8 vagy Mercedes GLE Coupé is. A Porsche, azért itt is más kategória. Míg az Audi inkább a luxusra és a kényelemre koncentrál, addig a Cayenne, a Porsche értékeinek megfelelően a teljesítményt is célozza, miközben luxusban és kényelemben cseppet sem ad kevesebbet. Szóval, komoly újdonság egy bizonyos kör számára a Porsche Cayenne Coupé, amelynek tetővonala megpróbálja lekövetni a Porsche 911-es modellét ezzel még sportosabb megjelenést adva a nagy szabadidő-autónak.

Hibrid, de kinek és miért?

A Porschénál mára teljesen eltűntek a dízelmotorok, az SUV-k viszont itt is nagyon mennek, a hatalmas testű autókba muszáj elektromos hajtást is rakni, hogy valahogy eladhatóak legyenek a külvilág felé. Arról nem is beszélve, hogy számtalan ország – nálunk például a zöld rendszám révén – honorálja az olyan autókat, amelyek képesek legalább valamennyit csak elektromos hajtás révén közlekedni.

Ilyen értelemben persze az összes ilyen támogatás, amelyet egy 680 lóerős, 2530 kilós, ötméteres, 60 millió forintos autóra adnak, valljuk meg leginkább csak hatalmas ökológiai képmutatás, de ez ne az autó hibája legyen, hanem a jogszabályalkotóké.

A Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid ugyanis a maga csodálatos technológiai módján, dekára eleget tesz annak, amit a szabályozók elvárnak tőle. Simán elmegy például 32 kilométert pusztán elektromos hajtással és a fogyasztása is alig 3,7 liter 100 kilométerenként, papíron. Miközben a károsanyag-kibocsátása is leheletnyi 85-90 gramm/km CO2.

És a Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, ha akar, tud is úgy viselkedni, mint egy jó szándékú hibrid. Amikor elindítjuk, semmi motorhang vagy zaj, csak egy hang jelzi, hogy mehetünk, hangtalanul lopakodunk a többi nagyon környezetbarát autóstárs között.

Mindezt pontosan az első lehetőségig, amikor letiporhatjuk végre a gázpedált. A hibrid Cayenne személyisége egy pillanat alatt vált, amikor a V8-as is életre kel: 160, 200, 250 km/h-ra pörög a mutatón pillanatok alatt. Hivatalosan a vége 295 km/h. A 2535 kilogrammos saját tömegével is 3.8 másodperc alatt van 100-on ez a 680 lóerős rendszerteljesítményű és 900 Nm-es nyomatékkal bíró szuper Cayenne, miközben rotyog, prüszköl a dupla-dupla kipufogócső Sport+ módban. Hogy miért kellett a német Autobahnra szervezni egy sajtó utat, ilyen erődemonstráció mellett értelmet nyer, ennek az autónak, itt kell megmutatnia magát a világnak. Ha valakinek az preferenciája, hogy 250-nel pöckölgesse ki maga elől a német „no limit” zónában a belső sávból, egy SUV-ban ülve, a sportkocsik többségét is, akkor ehhez tökéletes masinát kapott kézhez.

Milyen technika szolgálja ki?

A technika ugyanaz, mint a Porsche Panamera hasonló csúcshibridjében, egy 4.0 literes V8-as biturbo motor 550 lóereje mellé csapódik szükség szerint a 136 lóerős villanymotor teljesítménye, egy nyolcfokozatú sebességváltón keresztül. Az elektromos motort egy 14 kWh-os akkumulátor támogatja a hátsó ülések alól, így jöhet össze az akár 40 kilométeres teljesen elektromos autózás is. Akármennyire tapossuk is egyébként a gázpedált, elektromos tartalék mindig marad az akkumulátorban, a töltése soha nem esik 15 százalék alá.

Mivel egy hibridről van szó, ráadásul egy konnektorosról, a töltési idők sem elhanyagolható szempontok, akármennyire is eufemizmusnak hat minden ilyen jellegű adat egy ilyen autó esetében. Ezek szerint a Porsche szuper hibridje háromfázisú csatlakozóról alig 2,5 óra alatt feltölthető, míg a háztartási fali aljzat 2,2 kW-os teljesítményével is körülbelül hat óra alatt van tele az aksija. A jelenlegi, magyar, csúcsidőszaki háztartási áramárnak megfelelően, kemény 608 forintból.

Mennyire Porsche?

Hibridség ide vagy oda, a Porsche itt is 100 százalékig Porsche. Top kategóriás kényelem, első osztályú infotainment-rendszer, a futómű, a fékrendszer, a légrugózás mind azon dolgozik, hogy ez a kolosszus lélegzetelállító legyen.

Ugyanezt teszi az elektronika is és megvan a szokásos Porsche „rövidítés cunami” is. Itt van például a „PTM” a Porsche Traction Management, amely azért felel, hogy a motor 900 Nm-es nyomatéka, valahogy kezelhető módon jusson el az abroncsok azon néhány négyzetcentijére, ahol az aszfalttal találkoznak. Vagy a négykerék-kormányzás, ami a kanyarstabilitást szolgálja, nem is beszélve a standard kerámia „PCCB” fék szettről, amivel legalább meg is tudunk majd állni 280-ról lassítva. Nagy tudomány ez menetbiztonsági elektronika, hogy ezek a brutális járművek ne repkedjenek le egymás után az első tövig nyomott gázpedálos 100 méter után az utakról.

Összességében olyan autó a Porsche Cayenne hibrid csúcsváltozata, amelynél minden rubrikát bejelölnek az extralistán, ami csak létezik ma az autótechnológiában. Sorban állás még akkor is lehet értük, ha a csúcskategóriás újdonságok alapára a normál karosszériás Cayenne hibrid esetében 172 604 euróról, közel 55 millió forintról indul, míg Coupé hibrid 176 293 euróról, 56 millió forintról indul. Az az igazság, érthető, ha valaki megteheti, hogy ilyen autót vesz.

