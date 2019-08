Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelmű a siker.","shortLead":"Nem egyértelmű a siker.","id":"20190817_Hiaba_a_keleti_nyitas_nyolc_ev_alatt_megduplazodott_a_magyar_kulkereskedelmi_hiany_az_azsiai_piacokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0ee90b-6f6e-4ce8-955f-5fc7752ee61c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Hiaba_a_keleti_nyitas_nyolc_ev_alatt_megduplazodott_a_magyar_kulkereskedelmi_hiany_az_azsiai_piacokon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:02","title":"Hiába a keleti nyitás, nyolc év alatt megduplázódott a magyar külkereskedelmi hiány az ázsiai piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b2f96d-4697-4f11-a986-fce465eb1a78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három éve csökken folyamatosan Budapest lélekszáma: 2016–2017-ben 3-3 ezerrel, tavaly csaknem 6 ezerrel többen hagyták el a fővárost, mint ahányan beköltöztek oda. A vándorbotot ragadók többsége hagyományosan a központi agglomerációban kezd új életet, a főváros „szoknyájához” tartozó 80 településen másfél évtizede 738 ezren, tavaly már több mint 850 ezren éltek.","shortLead":"Három éve csökken folyamatosan Budapest lélekszáma: 2016–2017-ben 3-3 ezerrel, tavaly csaknem 6 ezerrel többen hagyták...","id":"201933_kiaramlas_afovarosbol_ujabb_nepessegrobbanas_elott_azagglomeracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b2f96d-4697-4f11-a986-fce465eb1a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af08308-b78c-47b9-850d-4815af516c1b","keywords":null,"link":"/itthon/201933_kiaramlas_afovarosbol_ujabb_nepessegrobbanas_elott_azagglomeracio","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:00","title":"A budapestiek elvándorlása népességrobbanást hozhat az agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amikor csak egy ilyen pénzautomata volt, azt július elején szerelték le. Akkor nagy volt a felháborodás.","shortLead":"Amikor csak egy ilyen pénzautomata volt, azt július elején szerelték le. Akkor nagy volt a felháborodás.","id":"20190816_Eddig_nulla_bankautomata_volt_Hortobagyon_most_kettot_is_felszereltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9431e8-f683-41a3-b02d-b92d70b49a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Eddig_nulla_bankautomata_volt_Hortobagyon_most_kettot_is_felszereltek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:46","title":"Eddig nulla bankautomata volt Hortobágyon, most kettőt is felszereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7cf540-a2c9-4d9c-b1e0-9f8e700ee980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rábukkantak Antoine de Saint-Exupéry világhírű regényéhez, A kis herceghez készült rajzok vázlataira egy ódon házban a svájci Winterthurban.","shortLead":"Rábukkantak Antoine de Saint-Exupéry világhírű regényéhez, A kis herceghez készült rajzok vázlataira egy ódon házban...","id":"20190816_Elokerultek_SaintExupery_vazlatai_a_kis_hercegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa7cf540-a2c9-4d9c-b1e0-9f8e700ee980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ae8196-a27c-4b8a-ae6e-f11ac86f79fa","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Elokerultek_SaintExupery_vazlatai_a_kis_hercegrol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:10","title":"Előkerültek Saint-Exupéry vázlatai A kis hercegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019...","id":"20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce82b5e-d8ff-4bdd-acfb-0fab434f2e79","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:42","title":"Felfoghatatlan összeg ment el eddig határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Onnan pislogott bánatosan.","shortLead":"Onnan pislogott bánatosan.","id":"20190816_A_nap_cukisaga_tolvaj_mosomedve_szorult_egy_csokiautomataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93dfe9-f047-4564-b914-321f23ba59c8","keywords":null,"link":"/elet/20190816_A_nap_cukisaga_tolvaj_mosomedve_szorult_egy_csokiautomataba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:08","title":"A nap cukisága: tolvaj mosómedve szorult egy csokiautomatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a szombati zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstöt szerzett.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett...","id":"20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f60635-447e-43d3-9112-6978f3c82154","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:02","title":"Éremesővel zárták a magyar úszók a világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69","c_author":"Horn Gábor","category":"itthon","description":"Mint rossz gazda a kutyájával, mind inkább úgy bánik Orbán az országgal: “lábhoz”, vakkant rá minduntalan mindenkire.","shortLead":"Mint rossz gazda a kutyájával, mind inkább úgy bánik Orbán az országgal: “lábhoz”, vakkant rá minduntalan mindenkire.","id":"20190816_Horn_Gabor_Labhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b466a104-ee47-4073-8342-1fba876c4756","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Horn_Gabor_Labhoz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:45","title":"Horn Gábor: Lábhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]