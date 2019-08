Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Kerekparost_gazoltak_halalra_Szakolyban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:20","title":"Az udvaráról hajtott ki, amikor elgázolták"},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","shortLead":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","id":"20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:54","title":"125 embert igazoltattak a rendőrök egy angyalföldi illegális gyorsulási versenyen"},{"available":true,"c_guid":"8d09b0bf-91fe-4f95-be04-c68707ee0084","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technopánik után és helyett végre üljünk neki, és gondoljuk át, tanuljuk meg, hogyan éljünk együtt az okostelefonunkkal a jövőben.","shortLead":"Technopánik után és helyett végre üljünk neki, és gondoljuk át, tanuljuk meg, hogyan éljünk együtt az okostelefonunkkal...","id":"20190817_Igy_alakitanak_at_minket_a_kepernyok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:15","title":"Így alakítanak át minket a képernyők"},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időjárás jó fej, nem teszi tönkre a hosszú hétvégét.","shortLead":"Az időjárás jó fej, nem teszi tönkre a hosszú hétvégét.","id":"20190819_Kanikulai_augusztusi_nap_kovetkezik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:11","title":"Kánikulai augusztusi nap következik"},{"available":true,"c_guid":"87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Maga soha nem gyilkolt, de fanatizált követőit brutális tettekre utasította. Démoni tekintete és homloktetoválása a retinákba égett. Charles Manson árnya Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című új filmjében is kísért.","shortLead":"Maga soha nem gyilkolt, de fanatizált követőit brutális tettekre utasította. Démoni tekintete és homloktetoválása...","id":"201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:00","title":"50 év után is a gonosz metaforája Charles Manson, akinek parancsára 9 embert öltek meg"},{"available":true,"c_guid":"22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","shortLead":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","id":"20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:28","title":"Holtan találták Olaszországban a kilenc napja eltűnt francia túrázót"},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg"},{"available":true,"c_guid":"562a03f0-9f7e-4b8d-9c0f-6e772e6d5578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hétemeletes lakóépület teteje gyulladt ki.","shortLead":"Egy hétemeletes lakóépület teteje gyulladt ki.","id":"20190819_Ujabb_tuz_a_fovarosban_ezuttal_a_Ferencvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:38","title":"75 tűzoltó oltja a kigyulladt ferencvárosi épületet"}]

\r

","shortLead":"Az időjárás jó fej, nem teszi tönkre a hosszú hétvégét.\r

\r

","id":"20190819_Kanikulai_augusztusi_nap_kovetkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c584274e-17a6-411b-b35d-16ea3a0c5c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Kanikulai_augusztusi_nap_kovetkezik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:11","title":"Kánikulai augusztusi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Maga soha nem gyilkolt, de fanatizált követőit brutális tettekre utasította. Démoni tekintete és homloktetoválása a retinákba égett. Charles Manson árnya Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című új filmjében is kísért.","shortLead":"Maga soha nem gyilkolt, de fanatizált követőit brutális tettekre utasította. Démoni tekintete és homloktetoválása...","id":"201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87837770-13c6-4f1f-9014-5903a4db2c16","keywords":null,"link":"/elet/201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:00","title":"50 év után is a gonosz metaforája Charles Manson, akinek parancsára 9 embert öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","shortLead":"A 27 éves francia diák augusztus 9-én adta le első és utolsó segélyhívását, vasárnap találták meg a holttestét.","id":"20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22013c7e-7425-4a3a-874f-956e86bea89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced9c08-ee1a-49e2-9843-941ab8148481","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Holtan_talaltak_Olaszorszagban_a_kilenc_napja_eltunt_francia_turazot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:28","title":"Holtan találták Olaszországban a kilenc napja eltűnt francia túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a03f0-9f7e-4b8d-9c0f-6e772e6d5578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hétemeletes lakóépület teteje gyulladt ki.

","shortLead":"Egy hétemeletes lakóépület teteje gyulladt ki.

","id":"20190819_Ujabb_tuz_a_fovarosban_ezuttal_a_Ferencvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562a03f0-9f7e-4b8d-9c0f-6e772e6d5578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed90850-60ff-471d-a6e8-3b2ec9e117d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Ujabb_tuz_a_fovarosban_ezuttal_a_Ferencvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:38","title":"75 tűzoltó oltja a kigyulladt ferencvárosi épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]