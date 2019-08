Elképesztő félreértés miatt nem sikerült eladni a világ legelső Porschéjét – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","shortLead":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","id":"20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e62548-e92c-40aa-8012-20c94ca78b97","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:45","title":"Tilos lesz cirkusznak vagy állatkertnek eladni befogott elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett, amely számos civil szervezetnek az otthona is egyben.","shortLead":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett...","id":"20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071bd7e-6292-4bbd-b9ab-cfaca7f346b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:33","title":"Amerikai demokrata politikusok nyílt levelet írtak az Auróra ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk a készítők. A szereplőgárdával nagyjából hónapok óta tisztában vagyunk, de a film címe még csak most derült ki. ","shortLead":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk...","id":"20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff031da-4f72-4092-a6eb-fa2f3388a5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:58","title":"Bejelentették a 25. James Bond-film címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 20. 07:00","title":"Ezer ok miatt lehet aggódni azon, hogy belecsap-e a mennykő a világgazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola Debrecenben.","shortLead":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó...","id":"201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05139fd4-3386-4295-9320-cac955c2ae89","keywords":null,"link":"/itthon/201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:30","title":"Sokba került az adófizetőknek, hogy ebben az iskolában Wass Albert ne legyen tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt. Interjú.","shortLead":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:00","title":"Békesi László: Egyre több a haszonélvező, és nem csupán az oligarchák, a maffiacsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft két kritikus biztonsági rést fedezett fel a rendszerében, ezért az azonnali frissítést ajánlja a Windowst 10-et használóknak.","shortLead":"A Microsoft két kritikus biztonsági rést fedezett fel a rendszerében, ezért az azonnali frissítést ajánlja a Windowst...","id":"20190820_windows_10_sebezhetoseg_remote_desktop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2f6c-b4d4-406d-ab4e-65d65ff187b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_windows_10_sebezhetoseg_remote_desktop","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:03","title":"Windows 10-et használ? Azonnal frissítsen, mert nagy lehet a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér. A félbarna az átlagnál is nagyobb mértékben, 14 százalékkal lett drágább.","shortLead":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér...","id":"20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c0a104-c6a7-4709-8765-777360b9ab21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:16","title":"Sokat drágult a kenyér az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]