Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 20. 07:00","title":"Ezer ok miatt lehet aggódni azon, hogy belecsap-e a mennykő a világgazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külső és a leállósávon halad a forgalom Budapest felé.","shortLead":"A külső és a leállósávon halad a forgalom Budapest felé.","id":"20190821_Ot_auto_utkozott_az_M5os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09376a86-0a9d-43c5-9b84-3170e497b2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Ot_auto_utkozott_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:39","title":"Öt autó ütközött az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","shortLead":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","id":"20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a68f28-0794-4a21-9e43-3649e5042b65","keywords":null,"link":"/sport/20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:21","title":"Zsóri Dániel ollózása az év gólja lehet a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pókember-karakter filmes jogait birtokló Sony Pictures egyelőre nem tud dűlőre jutni a Disney-vel a bevételek elosztásáról.","shortLead":"A Pókember-karakter filmes jogait birtokló Sony Pictures egyelőre nem tud dűlőre jutni a Disney-vel a bevételek...","id":"20190821_Konnyen_lehet_hogy_a_Marvelnek_el_kell_engednie_a_Pokembert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1157924b-ee5a-4dfc-8cc1-2bb860baa4f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Konnyen_lehet_hogy_a_Marvelnek_el_kell_engednie_a_Pokembert","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:05","title":"Lehet, hogy a Marvelnek el kell engednie a Pókembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcd2b86-cd96-45c1-9401-2bf025a77bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallgassa meg az elmúlt napok híreit röviden, tömören, dalban. Aki énekel: Kaj Betti. ","shortLead":"Hallgassa meg az elmúlt napok híreit röviden, tömören, dalban. Aki énekel: Kaj Betti. ","id":"20190820_A_szir_macskamento_es_Thurmer_Gyula_egy_dalban__itt_a_megzenesitett_hirek_2_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcd2b86-cd96-45c1-9401-2bf025a77bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239481d5-f2b1-4bd6-b509-8b890ac871ce","keywords":null,"link":"/elet/20190820_A_szir_macskamento_es_Thurmer_Gyula_egy_dalban__itt_a_megzenesitett_hirek_2_resze","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:17","title":"A szír macskamentő és Thürmer Gyula egy dalban - itt a megzenésített hírek 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc helyről lőtték fel a rakétákat. ","shortLead":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc...","id":"20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88272fd-1957-472c-9afe-abd0c02f417d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","timestamp":"2019. augusztus. 20. 22:17","title":"Ha lemaradt a nagy durrogtatásról, akkor nézzen róla szép képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]