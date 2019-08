Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir...","id":"201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1f93f-0870-4431-8ebe-d618347c784e","keywords":null,"link":"/vilag/201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:00","title":"Nagyon megerősödött a komikusból lett ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnaponként napközben már csak a Magyarországról jövő kocsik használhatják a röszkei határátkelőt.","shortLead":"Vasárnaponként napközben már csak a Magyarországról jövő kocsik használhatják a röszkei határátkelőt.","id":"20190824_Csak_a_Magyarorszagra_belepok_hasznalhatjak_mostantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelot_vasarnaponkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56c72a-e1c2-42b2-920e-03b4fc514273","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Csak_a_Magyarorszagra_belepok_hasznalhatjak_mostantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelot_vasarnaponkent","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:23","title":"Csak a Magyarországra belépők használhatják mostantól a röszkei közúti határátkelőt vasárnaponként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy darabig van rá EU-pénz.","shortLead":"Egy darabig van rá EU-pénz.","id":"20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec974768-7296-4aa5-89f4-d0c801c817dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:46","title":"Még drágább lesz a Balaton vízszintjének megemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók kimutatták, hogy a Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink óceánjainak vízénél.","shortLead":"Izraeli kutatók kimutatták, hogy a Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink...","id":"20190823_osi_oceanok_vizenek_homerseklete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b39cf07-974d-4b99-b06e-f693334326f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_osi_oceanok_vizenek_homerseklete","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:03","title":"70 vagy 15 Celsius-fokos volt az ősi vizek hőmérséklete? A válasz nem mindegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","shortLead":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","id":"20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1808-abff-4c8f-a8e2-96c0309070cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:44","title":"Nem lesz egyszerű kutyát sétáltatni a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadták el a vállalat béremelési ajánlatát. ","id":"20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8a2a4-0547-4c95-944f-9dc98cc741cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Sztrajkot_jelentettek_be_a_British_Airways_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:21","title":"Sztrájkot jelentettek be a British Airways pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóval több műanyaghulladék keletkezett, mint júniusban vagy 2018 júliusában, nem lett eredményes az akció.\r

\r

","shortLead":"Jóval több műanyaghulladék keletkezett, mint júniusban vagy 2018 júliusában, nem lett eredményes az akció.\r

\r

","id":"20190823_Totalis_bukas_lett_Budapesten_a_muanyagmentes_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e149a418-3e4c-43f5-bc53-faaa1d42cedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Totalis_bukas_lett_Budapesten_a_muanyagmentes_julius","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:21","title":"Totális bukás lett Budapesten a műanyagmentes július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]