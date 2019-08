Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431c4be-6ddd-4818-aa23-83ff7bc175ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Banka Rolandot és szamarát, a csomagokat hordozó Rocinantét akkor ismerte meg az ország, amikor a minap felszálltak egy MÁV-szerelvényre. Pedig ennél sokkal érdekesebb dolgok is történtek már velük: hat év alatt bejárták például együtt fél Európát. A tanár végzettségű vándor a gyaloglás és a pénztelenség felszabadító erejéről, egy szamár bölcsességéről, illetve arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogy még a fennkölt El Caminón, a folyamatos bandukolásban is ki lehet égni.","shortLead":"Banka Rolandot és szamarát, a csomagokat hordozó Rocinantét akkor ismerte meg az ország, amikor a minap felszálltak...","id":"20190828_Ugy_dontottem_megorulok_mert_ez_az_egyetlen_megfelelo_reakcio__interju_a_zarandokkal_aki_megvonatoztatta_a_szamarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9431c4be-6ddd-4818-aa23-83ff7bc175ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd320e1-126f-47bd-a330-2a294d62463a","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Ugy_dontottem_megorulok_mert_ez_az_egyetlen_megfelelo_reakcio__interju_a_zarandokkal_aki_megvonatoztatta_a_szamarat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:30","title":"Miért száll fel egy ember szamárral a vonatra? Honnan jön, hová megy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A lehető legkényesebb pillanatban tette zárójelbe a Brexit-folyamatot eddig is megnehezítő brit parlamentet Boris Johnson. A brit közélet a demokrácia elárulásáról beszél a politikailag aljas, jogilag azonban nehezen támadható lépés után.","shortLead":"A lehető legkényesebb pillanatban tette zárójelbe a Brexit-folyamatot eddig is megnehezítő brit parlamentet Boris...","id":"20190828_boris_johnson_brexit_parlament_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63047b7f-5259-4f34-88bf-8131706aa5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_boris_johnson_brexit_parlament_felfuggesztese","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"A tökéletes bűntény Londonban: így puccsolta meg Boris Johnson a brit parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban teljesítenek majd, és nagyobb eséllyel szerezhetik meg álmaik munkáját?","shortLead":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban...","id":"20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a68c-75c2-4c75-89f6-3cefdc5a656b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:15","title":"Ezzel az aprósággal növelhetjük sikerünk esélyét az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2318e4b-9830-4c55-9214-5b26baa198a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:16","title":"Négy és fél milliónál is többen dolgoznak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A cseh gyártmányú légibombát késő délután szállították el a tűzszerészek. ","shortLead":"A cseh gyártmányú légibombát késő délután szállították el a tűzszerészek. ","id":"20190828_Robbanotestet_talaltak_Kormenden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b75091-4336-4df3-95c8-afc8eac266fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Robbanotestet_talaltak_Kormenden","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:34","title":"Robbanótestet találtak Körmenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban - közölte Veracruz szövetségi állam ügyészi hivatala. Később az állam kormányzója hozzátette, hogy a tüzet szándékosan okozták, feltehetőleg gyújtópalackokkal, és utalt arra, hogy bűnbandák közötti leszámolás történt.","shortLead":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban...","id":"20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7142e1c1-30ec-41c1-9eaa-6ec359cdd8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:31","title":"23 halott egy mexikói bárban pusztító tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat. Az önkormányzat szerint viszont a kedvezmény ilyen esetekben mindenkinek jár.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]