Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár hivatalos és végleges az Apple szeptemberi „iPhone-eseményének” dátuma. Kimentek a meghívók az újságíróknak, és elkezdődtek a találgatások a szivárványos Apple-logóval kapcsolatban.","shortLead":"Immár hivatalos és végleges az Apple szeptemberi „iPhone-eseményének” dátuma. Kimentek a meghívók az újságíróknak, és...","id":"20190902_apple_iphone_11_meghivo__szines_alma_logo_jelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47743129-637f-46a5-9061-16eac109f1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_apple_iphone_11_meghivo__szines_alma_logo_jelentese","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:03","title":"Kezdődnek a találgatások: mire utalhat az Apple-meghívó színes almája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A pincében találták meg a súlyosan sérült állatot, el kellett altatni.","shortLead":"A pincében találták meg a súlyosan sérült állatot, el kellett altatni.","id":"20190902_Lelotte_a_kutyajat_a_takacsi_ferfi_az_engedely_nelkul_tartott_soretesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10b2894-e7c3-4f6c-9d22-36f05d12015c","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20190902_Lelotte_a_kutyajat_a_takacsi_ferfi_az_engedely_nelkul_tartott_soretesevel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:06","title":"Lelőtte a kutyáját a takácsi férfi az engedély nélkül tartott sörétes puskájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik a gimnáziumot, mint az elmúlt években, és bár a szakgimnáziumok apró növekedést könyvelhettek most el, onnan az utóbbi tíz évben szinte menekültek a gyerekek. A felsőoktatásban van ugyan némi elmozdulás a „termelő szakok” felé, de ez leginkább az informatikusokra igaz, és még mindig a társadalomtudományok viszik a prímet.","shortLead":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem...","id":"20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f6970-99c5-43b5-83cb-b36e0ac3d405","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:30","title":" A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","shortLead":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","id":"20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd51dfb1-78df-4c5a-a6e3-31f70f30f419","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:11","title":"Vecsei H. Miklós: Elhatárolódom attól, hogy a Mi vagyunk a Grund! szól kampányrendezvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány kerekedett. A cupertinóiak bocsánatot kértek, és megváltoztatták a digitális asszisztenssel kapcsolatos szabályozásukat.","shortLead":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány...","id":"20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99faf04b-730d-4d6b-9a1c-80de061b5756","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:03","title":"Változtatni fogunk: bocsánatot kért az Apple a hallgatózás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","shortLead":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","id":"20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c41d57-0fdf-463e-921f-6c4cb7fc175a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávval bír mostantól a hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal a sebességkorlátozás nélküli Autobahnon.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal...","id":"20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb03c49-c1df-4c5c-923b-8d06a9d6684e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:41","title":"Videó: így hasít padlógázzal a német autópályán egy új Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]