Michael Ballack, a német válogatott egykori játékosa komoly autógyűjteményre tett szert karrierje során.

Elsősorban Ferrarikat gyűjtött: van Ferrari 612 Scagliettije, sőt F50-es Ferrarija is - írja róla az Autobild - nem is beszélve az olasz hibrid szupersport-kocsiról a LaFerrariról. Ettől kíván most megválni az Autoscout24-en megjelent hirdetés szerint.

A limitált példányszámos autóból összesen 499 darabot gyártottak, valamint egy plusz példányt jótékonysági célra. A 963 lóerős járművek 3 másodperc alatt vannak 100-on, és a végsebességük 350 km/h.

© Autoscout24

© Autoscout24

Michael Ballack kocsiját 2014-ben gyártották és alig 3490 kilométert mentek eddig vele. A megjelenése mondhatni a sztenderd LaFerrari: vörös fényezés, fekete belsővel. Az egyetlen nem gyári részlet a Vossen aranyszín kerekek, ráadásul Ballack még beruházott hozzá a versenyváltozat FXX-K kerekeire is, amelyekért nagyjából 20 ezer eurót kérhettek. A kocsi ára egy német kereskedőnél 2,985 millió euróra van kiírva.

