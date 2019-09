Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","shortLead":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","id":"20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2bc92-c1e7-443e-b4f9-2c14cc00684f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:21","title":"Árkedvezménnyel búcsúzik az elektromos VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","shortLead":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","id":"20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f00e5-96b0-4d0c-951b-4545d18848ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:58","title":"Nyolc hónap egy luxus-óceánjárón – rekordot döntene a Viking új járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ed77c8-684d-423a-845a-2a2a999b19d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vetőmagüzem megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint korszerűtlen üzemnél.","shortLead":"A vetőmagüzem megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint...","id":"20190903_Dolgozokat_kuldenek_el_a_mezohegyesi_allami_Menesbirtokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ed77c8-684d-423a-845a-2a2a999b19d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1831c0-d5ad-408a-b208-e3599e8502ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Dolgozokat_kuldenek_el_a_mezohegyesi_allami_Menesbirtokrol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:22","title":"Milliárdokat öntenek bele, mégis dolgozókat küldenek el a mezőhegyesi Ménesbirtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cél a befektetés.","shortLead":"A cél a befektetés.","id":"20190902_A_bankok_is_elismerik_vannak_akik_trukkoznek_a_babavaro_hitellel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e424ac6-d42b-4936-a5d5-d716ee4d8d26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_bankok_is_elismerik_vannak_akik_trukkoznek_a_babavaro_hitellel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:53","title":"A bankok is elismerik, vannak, akik trükköznek a babaváró hitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","shortLead":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","id":"20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f7230c-4e1c-4cc5-91ed-95dc01023bd9","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:44","title":"Megbontotta a háztetőt egy leszálló repülőgép Rákoshegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","shortLead":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","id":"20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d403d-972f-4258-98d2-cde140258df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:25","title":"Elmondta a MÁV, miért kell bezárni estére a Nyugati pénztárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","shortLead":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","id":"20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a4adfc-e4d9-4277-94a5-ec3da0167e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Már nem Budapestről lopják a járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egységes nyitvatartásként kommunikálja ezt.","shortLead":"A kormány egységes nyitvatartásként kommunikálja ezt.","id":"20190902_kormanyablak_nyitva_tartas_pest_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf1ee11-bf8d-41bd-808a-05a30215e5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_kormanyablak_nyitva_tartas_pest_megye","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:48","title":"Megváltozik a kormányablakok nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]