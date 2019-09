Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró, de érdekes változás jelent meg a Facebook kijelentkezés utáni képernyőjén.","shortLead":"Apró, de érdekes változás jelent meg a Facebook kijelentkezés utáni képernyőjén.","id":"20190904_fizetos_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939a67e-b12d-40ff-b395-c5ff71da1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_fizetos_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:03","title":"A Facebook már nem mondja magáról, hogy \"ingyenes és az is marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","id":"20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5213cc09-76c0-44e0-a524-bf2f33c34a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Erősödik a forint, egyre távolabb vagyunk a 330-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen nyilvántartásba polgármesterjelöltként, a párt helyi elnöke pedig még aznap kiszignálta a kizárásáról szóló határozatot. 