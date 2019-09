Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45d82d44-d16b-4dbc-89c5-1039a98e0f76","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az IKEA asztali lámpájának csak egyik funkciója a világítás. Emellett ugyanis internetről zenét is képes szolgáltatni, és a házimozi-rendszerbe is integrálható. ","shortLead":"Az IKEA asztali lámpájának csak egyik funkciója a világítás. Emellett ugyanis internetről zenét is képes szolgáltatni...","id":"20190904_ikea_symfonisk_okoshangszoros_lampa_teszt_sonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d82d44-d16b-4dbc-89c5-1039a98e0f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0d898-bdd1-4a3b-b826-87258c4ce9c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_ikea_symfonisk_okoshangszoros_lampa_teszt_sonos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:45","title":"Fényes szimfónia: teszten az IKEA okoshangszórós lámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","id":"20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e7e14-c8ac-4c1a-85a1-acd27d9a7d09","keywords":null,"link":"/elet/20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:35","title":"1901 óta ez volt a második legmelegebb nyarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új csalásforma hódít az Egyesült Királyságban. A jelenség során a tolvajok a megszerzett személyes adatokkal rendelést adnak le, de a címre kivitt eszköz végül mégsem a vevő kezében köt ki.","shortLead":"Új csalásforma hódít az Egyesült Királyságban. A jelenség során a tolvajok a megszerzett személyes adatokkal rendelést...","id":"20190904_csalas_futar_online_rendeles_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7aece7-4e1d-42a9-a52e-fdfbf497d9fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_csalas_futar_online_rendeles_mobiltelefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:03","title":"Új csalás terjed: egy csengetéssel kezdődik, aztán viszik a drága holmikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone II, amelyre kínai vásárlók tömegei csaptak le, hamarosan Európában is megvásárolható lesz.","shortLead":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone...","id":"20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933446d-3086-4130-bcd7-251448e1a2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:03","title":"Hozzánk is jön az androidos telefon, amelyből 3 nap alatt adtak el 2 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet a bizottsági elnök részéről.","shortLead":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet...","id":"20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e048-ca03-4249-ad5c-a29c9327f0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:45","title":"Orbánt mattolhatja Ursula von der Leyen a Trócsányinak kiosztott poszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint jutalmat ajánlott fel annak, aki tud segíteni.","shortLead":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint...","id":"20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0423aa-24b8-4b1a-a6be-ba02af307bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:54","title":"Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Hableány utolsó eltűnt utasának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be869f-5897-4881-9518-2eb420fd9a17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hatszoros bajnok nyolcvanhat éves volt.","shortLead":"A hatszoros bajnok nyolcvanhat éves volt.","id":"20190904_Berendy_Pal_vasas_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41be869f-5897-4881-9518-2eb420fd9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642b7d3-d57d-4efd-a21d-a7c4edc3c2e2","keywords":null,"link":"/sport/20190904_Berendy_Pal_vasas_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:23","title":"Elhunyt Berendy Pál, a Vasas legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]