[{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","shortLead":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","id":"20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18480278-9d0d-460d-a2f5-5badc8bf3110","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:05","title":"Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a3d94-5ea2-41f6-8a91-65cd020b283b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.","shortLead":"Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.","id":"20190906_Az_biztos_hogy_latvanyos_a_most_atadott_gyori_gyalogos_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a3d94-5ea2-41f6-8a91-65cd020b283b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635827f4-a6ab-4773-9676-7cacd182f39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Az_biztos_hogy_latvanyos_a_most_atadott_gyori_gyalogos_hid","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:43","title":"Az biztos, hogy látványos a most átadott győri gyalogoshíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85efbe-92c6-4b5e-a7f8-221410a22ac5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az okosodó technika miatt egyre kevésbé győzi meg a vásárlókat csupán az az érv, hogy egy televíziónak szép képe van. Más is fontos lett: menjen rajta a YouTube, a menü legyen egyszerű, az abban való lépkedés pedig gyors. A Sony egyik új csatára ezt mind tudja – más kérdés, hogy igen drágán. Teszt.","shortLead":"Az okosodó technika miatt egyre kevésbé győzi meg a vásárlókat csupán az az érv, hogy egy televíziónak szép képe van...","id":"20190905_sony_xg95_full_array_led_4k_okosteve_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba85efbe-92c6-4b5e-a7f8-221410a22ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d22693-7a8d-4b6f-b7fc-8858a3656f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_sony_xg95_full_array_led_4k_okosteve_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:30","title":"Beköltözött hozzánk a Sony egyik új tévéje, így hát nagyot néztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0cabc5-1eb7-4166-b56f-66c1253d177f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vadon élő állatokkal fotózkodó turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik a születésszámot – figyelmeztettek kutatók.","shortLead":"A vadon élő állatokkal fotózkodó turisták megzavarják az állatok táplálkozását, utódgondozását, veszélyeztetik...","id":"20190904_vadallatok_szelfik_fenykepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0cabc5-1eb7-4166-b56f-66c1253d177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc15a89-360d-4f61-bc2c-4423c6e5048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_vadallatok_szelfik_fenykepek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:03","title":"Ami nekünk egy jó fotó az állattal, az neki testi és érzelmi stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","shortLead":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","id":"20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59829f3f-a062-4f17-b8d4-7957ffcd6bac","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:17","title":"Kilépett a brit kormányból Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","shortLead":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","id":"20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03893fe-888a-41af-a0ad-d78ae6bcf127","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:52","title":"Kevin Spacey éjjel kettőkor dalra fakadt Sevilla utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","shortLead":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","id":"20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dac7c-6c02-4d92-a7f1-e1bd9c000b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:25","title":"Hatalmas lángokkal égett egy raktár a Borsodchem területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező cégre mutogatott bűnösként, amelyről már korábban szóltak nekik, hogy nem létezik. De hogy lett abból hivatalos államtitkári válasz? Próbáltuk rekonstruálni a történteket.","shortLead":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező...","id":"20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c82138-245c-47ce-ab88-d5ac20840d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:46","title":"Az óbaroki polgármester már rég szólt, hogy nem is létezik a trágyabűzös ügybe kevert cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]