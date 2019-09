Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kisbefektetők szerint jogsértő módon dönthetnek a cégvezető Mészáros lányok arról, mikor indítják az Opus építőipari érdekeltségeit a közbeszerzéseken, és mikor nem. 2019. szeptember. 11. 13:05 Háborognak a kisbefektetők: a Mészáros család vacsoráin dől el, ki melyik közbeszerzésen indul? 2019. szeptember. 11. 10:48 Volt fideszes képviselő ügyvédi irodájához és egykori megyei Fidelitas-elnök cégéhez is jutott pénz a Miniszterelnökségtől Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért. fellépésért.","id":"20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2270bb9-7418-41ba-8623-27ffb030090f","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:48","title":"Volt fideszes képviselő ügyvédi irodájához és egykori megyei Fidelitas-elnök cégéhez is jutott pénz a 2019. szeptember. 11. 06:21 Nem lesz ellenfele Mészárosnak Felcsúton Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat. 2019. szeptember. 11. 13:57 Új autópálya épül Miskolcnál Összesen mintegy 182 milliárd forintból építenek autópályát Miskolc és Szlovákia közé. 2019. szeptember. 12. 07:11 Gyanús volt, hogy nincs áram a környéken, kannabiszültetvényt találtak a budafoki barlangban Udvariasan megkérte a termesztő a rendőröket, hogy vegyenek fel légzőkészüléket, de nem tudta átverni őket. őket.","id":"20190912_Gyanus_volt_hogy_nincs_aram_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_barlangban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43969ec-64be-453a-abcd-8c6f9db15605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149de7d-2102-4472-b900-797cbcff6f31","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyanus_volt_hogy_nincs_aram_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_barlangban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:11","title":"Gyanús volt, hogy nincs áram a környéken, kannabiszültetvényt találtak a budafoki barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el 2019. szeptember. 11. 09:33 Fideszes kérésére állt át az ex-LMP-s képviselő Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit. képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","shortLead":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","id":"20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2445340-90da-400f-839e-2ca37d08d788","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:46","title":"Akkorát húzott a Starbucks, hogy leesett az elemző álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Beigazolódott az, amitől féltünk, amikor kiderült, film lesz a Downton Abbey-ből: teljesen felesleges volt nagyvászonra álmodni a Crawley család életét. A tét nélküli nosztalgiázás helyett folytathatták volna inkább a sorozatot. Ha már. ","shortLead":"Beigazolódott az, amitől féltünk, amikor kiderült, film lesz a Downton Abbey-ből: teljesen felesleges volt nagyvászonra...","id":"20190911_A_Downton_Abbey_a_bizonyitek_ra_hogy_miert_nem_szabad_szappanoperabol_filmet_csinalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ef62c-1e41-4923-98ea-753c1170d4bd","keywords":null,"link":"/elet/20190911_A_Downton_Abbey_a_bizonyitek_ra_hogy_miert_nem_szabad_szappanoperabol_filmet_csinalni","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:30","title":"Downton Abbey-t igazán lerohanhatta volna a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]