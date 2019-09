Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Veszteségei miatt a boltbezárások után teljes lengyelországi üzletágától megválhat a Tesco áruházlánc – értesült a Magyar Nemzet londoni forrásból. A veszteséges leányvállalat leépítése a magyar áruházakat és vásárlókat nem érinti. ","shortLead":"Veszteségei miatt a boltbezárások után teljes lengyelországi üzletágától megválhat a Tesco áruházlánc – értesült...","id":"20190911_tesco_europe_lengyelorszag_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548fa7cf-316a-4bd0-9b0a-a02118c4c9f0","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_tesco_europe_lengyelorszag_kivonulas","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:59","title":"Kivonulhat a Tesco Lengyelországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű VPN-szolgáltatása, a Firefox Private Network.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű...","id":"20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c17f028-887b-466a-9711-523aa018a5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:03","title":"Már teszteli a Mozilla a Firefox új funkcióját, ami segít észrevétlen maradni az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","shortLead":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","id":"20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a99423-e957-493f-ae4d-6173d68b4897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:39","title":"Egy nap alatt két gyalogost is a zebrán ütöttek el Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","shortLead":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","id":"20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335c2f1b-d00c-421f-a07f-bb91eb4fbe79","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:14","title":"Az Aranyélet kreatív producere elindította saját gyártócégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2559ca77-90a1-4371-9df8-7c3d56e58039","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 92 lóerőre felhúzott limitált szériás apró városi autónak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 92 lóerőre felhúzott limitált szériás apró városi autónak alaposan megkérik az árát.","id":"20190912_ez_a_sportos_uj_elektromos_smart_annyiba_kerul_mint_egy_bmw_m2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2559ca77-90a1-4371-9df8-7c3d56e58039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df9b8ed-2ef2-466c-b40e-36924d3abce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_ez_a_sportos_uj_elektromos_smart_annyiba_kerul_mint_egy_bmw_m2","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:41","title":"Ez a sportos új elektromos Smart annyiba kerül, mint egy BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","shortLead":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","id":"20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15564f-6a7f-4823-a65f-70569f288d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:33","title":"Paul Lendvai az Orbán-rendszerről: A jómódúak gyávák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós összefoglaló az új Európai Bizottság névsorának megjelenése után. Elmagyarázzuk, hogy miért meglepetés a testület összetétele, miért nem dőlhet hátra Orbán Viktor, és mit jelenthet, ha Trócsányi Lászlót nem szavazzák meg az EP-ben. ","shortLead":"Videós összefoglaló az új Európai Bizottság névsorának megjelenése után. Elmagyarázzuk, hogy miért meglepetés...","id":"20190912_Ket_es_fel_perc_alatt_kepbe_hozzuk_Trocsanyi_es_von_der_Leyen_helyzeterol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e148cf4-0b69-4e63-bd34-3d921146bb31","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Ket_es_fel_perc_alatt_kepbe_hozzuk_Trocsanyi_es_von_der_Leyen_helyzeterol__video","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:33","title":"Két és fél perc alatt képbe hozzuk Trócsányiról, von der Leyenről és az új Bizottságról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]