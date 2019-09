Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Elődjénél, Jean-Claude Junckernél láthatóan békülékenyebb hangot ütött meg az indulásnál Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke. Ám ha jobban megnézzük, a magyar kormány számára kardinális pontoknál nem annyira kompromisszumkész.","shortLead":"Elődjénél, Jean-Claude Junckernél láthatóan békülékenyebb hangot ütött meg az indulásnál Ursula von der Leyen...","id":"20190911_ursula_von_der_leyen_trocsanyi_europai_bizottsag_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440703f8-a658-40b3-882b-ba382ae7aa64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_ursula_von_der_leyen_trocsanyi_europai_bizottsag_orban_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:30","title":"Új Európai Bizottság: hamar lefagyhat a mosoly Orbán Viktor arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megadja a kezdő lökést a lapnak.","shortLead":"Megadja a kezdő lökést a lapnak.","id":"20190912_Orban_a_Facebookoldalan_pozol_a_most_indult_Mandinerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a92fc13-070e-41cc-bd0a-4086406d3a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973a195-bb53-4567-8094-f19e6446c4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Orban_a_Facebookoldalan_pozol_a_most_indult_Mandinerrel","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:40","title":"Orbán a Facebook-oldalán pózol a most indult Mandinerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7894e9f-703e-4bef-98d7-290631b3802e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanúként hallgatták meg a rendőrnőt, aki zaklatás és bántalmazás miatt jelentette fel a felettesét.","shortLead":"Tanúként hallgatták meg a rendőrnőt, aki zaklatás és bántalmazás miatt jelentette fel a felettesét.","id":"20190912_Megindult_az_eljaras_a_bantalmazassal_vadolt_vezerornagy_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7894e9f-703e-4bef-98d7-290631b3802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e26385-5fb2-47cb-9c77-378f7954bd48","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Megindult_az_eljaras_a_bantalmazassal_vadolt_vezerornagy_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:51","title":"Megindult az eljárás a bántalmazással vádolt vezérőrnagy ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaa1644-3788-4044-a004-f0be72174336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselő lenne Fülöpházán. ","shortLead":"Képviselő lenne Fülöpházán. ","id":"20190910_vak_komondor_balogh_jozsef_fulophaza_kepviselojelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfaa1644-3788-4044-a004-f0be72174336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa41729-cf69-4841-86e2-0efcbff3e3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_vak_komondor_balogh_jozsef_fulophaza_kepviselojelolt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:40","title":"A vak komondoros Balogh József megint indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494e8db8-44bf-4362-b123-7fddf467ff55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pusztai Olivér a Háttér Társaság gyűlölet-bűncselekmény elleni kampányában osztotta meg a történetét.","shortLead":"Pusztai Olivér a Háttér Társaság gyűlölet-bűncselekmény elleni kampányában osztotta meg a történetét.","id":"20190910_A_Mr_Gay_Hungary_gyoztese_videoban_mondta_el_hogy_megvertek_a_massaga_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494e8db8-44bf-4362-b123-7fddf467ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9166c4c-f69c-472e-b41a-bb4173a29c76","keywords":null,"link":"/elet/20190910_A_Mr_Gay_Hungary_gyoztese_videoban_mondta_el_hogy_megvertek_a_massaga_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:32","title":"A Mr. Gay Hungary győztese videóban mondta el, hogy megverték a mássága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklányt. De még ha tőle meglepő módon mea culpázna is a lovagkereszttel kitüntetett kormányoldali publicista, Nagy Blanka döntheti el, elfogadja-e a bocsánatkérést. Ha a békítés sikertelen, folytatódik a becsületsértés miatti eljárás.","shortLead":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom...","id":"20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538234d-4c2f-4eca-9d69-139cc26bf884","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:14","title":"Indul a per: a kretén prolinak nevezett Nagy Blankát békítik Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]