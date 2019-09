Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai tudják, mit gondol. ","shortLead":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai...","id":"20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c851235-75ce-4dc3-8336-a9fa59774b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:30","title":"Molnár Piroska: Nem hiszem, hogy van ember, aki komolyan venné Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","shortLead":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","id":"20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8eb087-52ec-479e-b6b4-acb08113080b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:25","title":"Még a végén összejön a vita Tarlós és Karácsony között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hete valaki hatalmas összeget mozgatott meg bitcoin formájában.","shortLead":"Alig egy hete valaki hatalmas összeget mozgatott meg bitcoin formájában.","id":"20190912_kriptovaluta_kriptopenzt_bitcoin_tranzakcio_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b844a1-b118-4133-bbb7-e7f07ed21599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_kriptovaluta_kriptopenzt_bitcoin_tranzakcio_atutalas","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:03","title":"Valaki egy összegben elutalt 300 milliárd forintnyi pénzt, és senki sem tudja, ki volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Hermánszeget szeretnék vezetni. ","shortLead":"A legtöbben Hermánszeget szeretnék vezetni. ","id":"20190913_92_eves_polgarmesterjelolt_is_indulna_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f080ebb-bd9e-41c3-8d10-ca4a29991f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_92_eves_polgarmesterjelolt_is_indulna_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:38","title":"92 éves polgármesterjelölt is indulhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Csak év végére lesz minden elsőajtós BKK-jármű vezetőfülkéjében a mobiljegy ellenőrzéséhez szükséges eszköz. Egyelőre csak egy mobilos alkalmazásban lehet digitális jegyet venni, de már hat viszonteladónál folyamatban van az integráció. ","shortLead":"Csak év végére lesz minden elsőajtós BKK-jármű vezetőfülkéjében a mobiljegy ellenőrzéséhez szükséges eszköz. Egyelőre...","id":"20190912_Meg_nem_tudja_minden_BKKsofor_ellenorizni_ervenyese_az_utas_mobiljegye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d599f9e0-e8c8-41f4-8d59-c131e1ee0632","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Meg_nem_tudja_minden_BKKsofor_ellenorizni_ervenyese_az_utas_mobiljegye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:20","title":"Mobiljegy: még nem tudja minden BKK-sofőr ellenőrizni, érvényes-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13c6187-7ea2-440c-98fc-0179a3b8bd04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky tér felújítása miatt napi 2500 biciklis kerül kellemetlen helyzetbe. ","shortLead":"A Podmaniczky tér felújítása miatt napi 2500 biciklis kerül kellemetlen helyzetbe. ","id":"20190911_Megszunik_egy_szakaszon_a_legforgalmasabb_pesti_kerekparut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13c6187-7ea2-440c-98fc-0179a3b8bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6796f8c-6d8b-4caf-8715-8606878e1f78","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Megszunik_egy_szakaszon_a_legforgalmasabb_pesti_kerekparut","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:17","title":"Megszűnik egy szakaszon a legforgalmasabb pesti kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","shortLead":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","id":"20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e82161-bcfd-4bc4-a07b-8257b02ffca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:16","title":"Lopott Porsche akadt fenn a határellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]