[{"available":true,"c_guid":"9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb stuttgarti hibriddel egy feltöltéssel közel 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromosan.","shortLead":"A legújabb stuttgarti hibriddel egy feltöltéssel közel 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromosan.","id":"20190916_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_glc_300e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa468794-f07c-4649-aca6-ae0003550b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_glc_300e","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos Mercedes: itt a plugin hibrid GLC 300e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","shortLead":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","id":"20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e84-dff3-4b73-982c-d02f8925b84a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:16","title":"Szarkatámadásba halt bele egy biciklis Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség.","shortLead":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","shortLead":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","id":"20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d368fc88-e990-4801-83f4-652b277c801e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:42","title":"Tarlós a fogyatékkal élőkről: Félremagyarázás forog fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs frekvenciaátverésről magyar leányvállalatát, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t a médiahatóság.","shortLead":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs...","id":"20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30680bf8-c482-4e9d-95fc-5c791af37ece","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:34","title":"Kihagynák a Digit az 5G-ből, a cég tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális egészségre gyakorolt hatását figyelik meg.","shortLead":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális...","id":"20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d4e1b9-0fb6-4aa0-93af-d9c1654b0b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","timestamp":"2019. szeptember. 16. 00:03","title":"Egy kis alpesi házikóban 10 ember most éppen azon stresszel, hogy el van zárva a műszaki cikkektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]