[{"available":true,"c_guid":"90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","shortLead":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","id":"20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f46d6-15b5-48d9-ade0-1fb8e6d36bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:33","title":"Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban, hamarosan élesben is bevethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","shortLead":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","id":"20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d50d70-ca1c-4729-ab7e-903b7419486c","keywords":null,"link":"/elet/20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:47","title":"Nem engedték be az IKEA éttermébe a vakvezető kutyájával érkező vásárlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai ágazatban. Ez pedig nemcsak versenyjogi problémákat vet fel, hanem akár a választások legitimációját is megkérdőjelezi.","shortLead":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai...","id":"20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0581b-d7ba-45e9-9ce9-719f3542055a","keywords":null,"link":"/360/20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:00","title":"Külföldről is figyelik az Orbán-család IT-terjeszkedését, ami a választásra is hatással lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71898f1-cb86-4e8c-b2ca-4ce4cb6b539d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A negatív kamattól sem visszarettenő Európai Központi Bank tovább lazított monetáris politikáján, hogy élénkítse a gazdaságot, Donald Trump amerikai elnök ugyanezt várná az ottani jegybank szerepét betöltő Fedtől is. Közben a magyar gazdaságpolitika irányítói egymásnak estek, a forint pedig mintha mélyrepülésre rendezkedne be.","shortLead":"A negatív kamattól sem visszarettenő Európai Központi Bank tovább lazított monetáris politikáján, hogy élénkítse...","id":"20190918_Jobb_lesz_megbaratkozni_a_tartosan_gyenge_forint_gondolataval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f71898f1-cb86-4e8c-b2ca-4ce4cb6b539d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1e781b-1535-4a11-8cdd-ebd2acad21bb","keywords":null,"link":"/360/20190918_Jobb_lesz_megbaratkozni_a_tartosan_gyenge_forint_gondolataval","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:00","title":"Jobb lesz megbarátkozni a tartósan gyenge forint gondolatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d43274-32a6-4cff-95f7-c365eafdeb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész házaspár két éve közölte, kisfiuk enyhe fokozatban Down-szindrómás. ","shortLead":"A színész házaspár két éve közölte, kisfiuk enyhe fokozatban Down-szindrómás. ","id":"20190918_Szinetar_Dora_sajnalja_hogy_beszelt_kisfia_diagnozisarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d43274-32a6-4cff-95f7-c365eafdeb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6816a611-eb9d-4636-b5ca-c43574c99880","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Szinetar_Dora_sajnalja_hogy_beszelt_kisfia_diagnozisarol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:12","title":"Szinetár Dóra sajnálja, hogy beszélt kisfia diagnózisáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A világ harmadik legnagyobb olajtermelője, Oroszország rövid és hosszabb távon is komoly hasznot húzhat abból, hogy a hét végén drón-, vagy cirkálórakétatámadások érték Szaúd-Arábia két hatalmas olajfinomítóját, melynek következtében egy pillanat alatt öt százalékkal csökkent a világpiacra jutó fekete arany mennyisége. Moszkva a gazdasági mellett politikai hasznot is remélhet.","shortLead":"A világ harmadik legnagyobb olajtermelője, Oroszország rövid és hosszabb távon is komoly hasznot húzhat abból...","id":"20190917_Oroszorszag_nyerhet_a_legtobbet_a_szaudi_valsagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad646384-ed7a-4d04-a9ab-4c7168a85c2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_Oroszorszag_nyerhet_a_legtobbet_a_szaudi_valsagon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:15","title":"Oroszország nyerheti a legtöbbet a szaúdi olajválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli intézkedést ígértek.","shortLead":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli...","id":"20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57f83b-cf35-42ac-9299-c4e1839c04f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:00","title":"Jövőre lehet csak bejutni hasi ultrahangra egy 11. kerületi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya. ","shortLead":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya. ","id":"20190918_Ki_gondolna_hogy_Europaban_nalunk_autoznak_a_legkevesebbet_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c87897-a373-464e-90f2-870503cc2263","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Ki_gondolna_hogy_Europaban_nalunk_autoznak_a_legkevesebbet_az_emberek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:31","title":"Ki gondolná, hogy Európában nálunk autóznak a legkevesebbet az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]