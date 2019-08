Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak ellent a csillagászati telekárak csábításának.","shortLead":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak...","id":"201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad054e5-e0a6-4536-b733-7844fcd205bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:00","title":"Az osztrák tavaknál a polgárok befürödtek a milliárdosokkal és az önkormányzatokkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","shortLead":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","id":"20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2f0a73-97cf-4455-bcd7-651c237541b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"Akár tízezer áldozata is lehet a tavalyi kánikulának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották a mezőnyt, hogy egyszerűbb legyen a sorsolás.","shortLead":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották...","id":"20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb9f4f-9662-49e0-a0b0-c886d9337c50","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:35","title":"Megvan, kik lehetnek a Ferencváros ellenfelei, ha továbbjutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a53699c-9a0a-404c-9733-25f4429eae15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két embert büntettek meg eddig.","shortLead":"Két embert büntettek meg eddig.","id":"20190803_Szazezres_buntetest_es_egyeves_kitiltast_kaptak_a_Kispest_ellen_dobalozo_roman_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a53699c-9a0a-404c-9733-25f4429eae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9be20eb-84bb-45a4-b577-52787296429d","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Szazezres_buntetest_es_egyeves_kitiltast_kaptak_a_Kispest_ellen_dobalozo_roman_szurkolok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:21","title":"Százezres büntetést és egyéves kitiltást kaptak a Kispest ellen dobálózó román szurkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany kereslete az első fél évben.","shortLead":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany...","id":"20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef866e7-a3eb-4902-a2d1-34def5b92f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:57","title":"Régen akartak ennyire sokan aranyat venni a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket a fiatalokat és munkáltatóikat támogatják a megfelelő megoldások megtalálásában.","shortLead":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket...","id":"20190804_Y2Y_cegportre_coaching","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f34b9-f045-4026-b981-08f2dc7db706","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190804_Y2Y_cegportre_coaching","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:15","title":"Gyorsan továbblépnek az alkalmazottai? Ez segíthet megtartani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több.","shortLead":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány...","id":"20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0673844d-5081-4a13-aaaf-9c4b35733147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:00","title":"Erős androidos telefon, egy trükkös megoldással: teszten az Asus ZenFone 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]