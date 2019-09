Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz-KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","shortLead":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz-KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","id":"20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f26acb-0baa-4a54-bb80-426dc3c316b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:26","title":"Nyolc hírblokkban is be kell olvasnia a Rádió 1-nek, hogy törvényt sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb távoli országokból próbálnak meg visszahívásokat generálni telefonos csalók.","shortLead":"Újabb távoli országokból próbálnak meg visszahívásokat generálni telefonos csalók.","id":"20190924_213_telefonszam_235_hivas_389_afrika_macedonia_visszahivas_telefonos_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75bf952-4110-4571-bf07-131a4d43d603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_213_telefonszam_235_hivas_389_afrika_macedonia_visszahivas_telefonos_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:03","title":"Vissza ne hívja, ha ezekről a telefonszámokról megcsörgetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ecbb21-f625-4140-abe4-7b84550d216f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy hét termése. ","shortLead":"Ez egy hét termése. ","id":"20190924_1177_autos_kaptak_el_aki_vezetes_kozben_mobilozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ecbb21-f625-4140-abe4-7b84550d216f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ca596-c2ef-41e1-ba9a-f8152e4ebf57","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_1177_autos_kaptak_el_aki_vezetes_kozben_mobilozott","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:33","title":"1177 autóst kaptak el, aki vezetés közben mobilozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz ezekből.","shortLead":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz...","id":"20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb4cb8-d814-45b4-ac26-e5cd1d1cda61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Szétszedték az iPhone 11 Pro Maxot, meglepő dolgot rejtett a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","shortLead":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","id":"20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2543abce-ca0d-459b-839d-67ca3c2d3529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:59","title":"A Tesla után az új Nissan Leafből is halottaskocsi készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ra, ráadásul mindenféle új találmány nélkül, csupán a jelenleg létező technológiákkal és magatartásbeli változtatásokkal – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse...","id":"20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd2d826-0532-476f-9958-10afb1289528","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:03","title":"Most már oda kell lépni, ha nem akarjuk, hogy megfojtsák a Földet a káros gázok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép kanadai Új Demokrata Párt vezetője, aki az ország első nem európai származású pártvezére.","shortLead":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép...","id":"20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd031263-c886-48d8-8c65-9247a9c2cab3","keywords":null,"link":"/360/20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:59","title":"A kanadai pártvezér, aki elegánsabb, mint Justin Trudeau kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39d1207-3c0a-4e2b-b026-b75a7fc293da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Repülőjáratokat töröltek, akadozik a vasúti közlekedés is.","shortLead":"Repülőjáratokat töröltek, akadozik a vasúti közlekedés is.","id":"20190923_Tapa_tajfun_Tobb_tizezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c39d1207-3c0a-4e2b-b026-b75a7fc293da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a03c14-7bfe-4215-9bf9-006653866a1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Tapa_tajfun_Tobb_tizezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:21","title":"Tapa tájfun: Több tízezer háztartás maradt áram nélkül Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]