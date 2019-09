Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek értelmében a legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik - jelentette be a miniszterelnök-helyettes vasárnap, a szentendrei új zsinagóga avatási ünnepségén.","shortLead":"Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek...","id":"20190922_Semjen_Koves_Slomo_egyhaza_megallapodast_kotott_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6d10e3-1ca0-4b2c-af7f-9f2c851e7f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Semjen_Koves_Slomo_egyhaza_megallapodast_kotott_a_kormannyal","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:59","title":"Semjén: Köves Slomó egyháza megállapodást kötött a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","shortLead":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","id":"20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fe47d7-d10b-4f62-9bfd-21218bfceee1","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:41","title":"Felújítják a Nyugati pályaudvart, fél évre is lezárhatják egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem tudni, mi történt a svéd diplomatával, az oroszok azóta sem adnak ki bizonyos anyagokat. ","shortLead":"Még mindig nem tudni, mi történt a svéd diplomatával, az oroszok azóta sem adnak ki bizonyos anyagokat. ","id":"20190923_A_sved_kormany_segitseget_kerik_Raoul_Wallenberg_hozzatartozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48373e7-7b04-47d9-8143-5db64e802988","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_sved_kormany_segitseget_kerik_Raoul_Wallenberg_hozzatartozoi","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:51","title":"A svéd kormány segítségét kérik Raoul Wallenberg hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","shortLead":"Megszólalt a Puskás-díj nyertese, a díj a családi házba, az erdélyi Simonyifalvára kerül majd.","id":"20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a9327-d417-4e57-97aa-b69d86697796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef0f66-0821-4db4-b1ea-d2cd946537ad","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Zsori_Daniel_ha_vegig_engem_vett_volna_a_kamera_latszott_volna_a_szivveresem","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:48","title":"Zsóri Dániel: ha végig engem vett volna a kamera, látszott volna a szívverésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4fc447-401b-4ede-915d-90e455c9ef12","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC támadójának a Ferencváros ellen lőtt ollózós gólját választották az előző szezon legszebb találatának.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC támadójának a Ferencváros ellen lőtt ollózós gólját választották az előző szezon legszebb találatának.","id":"20190923_20190923_zsori_daniel_puskas_dij_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b4fc447-401b-4ede-915d-90e455c9ef12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817b95d0-30fb-4061-a33f-fe16c6ee1267","keywords":null,"link":"/sport/20190923_20190923_zsori_daniel_puskas_dij_uefa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:52","title":"Zsóri Dániel nyerte a FIFA Puskás-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","shortLead":"A szüreti bulikat se hagyják ki a NAV ellenőrei, ott is fel fognak bukkanni.","id":"20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e6d19-94c0-4a53-894e-95cad0dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_A_zoldsegeseket_ellenorzi_az_adohatosag_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:02","title":"A zöldségeseket ellenőrzi az adóhatóság a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]