Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","shortLead":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","id":"20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab923c8-28aa-49a3-96d2-2cab50d52779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:03","title":"Mostantól ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","shortLead":"A Francia Köztársaság korábbi elnöke csütörtökön hunyt el 86 évesen.","id":"20190926_meghalt_jacques_chirac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3085f-0050-4979-89e3-f7be1a76ef07","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_meghalt_jacques_chirac","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:07","title":"Meghalt Jacques Chirac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jeleztük a szándékot. Hármat is rendeznénk.","shortLead":"Jeleztük a szándékot. Hármat is rendeznénk.","id":"20190927_kezilabda_vb_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce89b0d-8301-4f45-82ae-8e509d7449e6","keywords":null,"link":"/sport/20190927_kezilabda_vb_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:20","title":"Kézilabda-világbajnokságot rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először jön Magyarországra koncertezni Celine Dion, a Papp László Budapest Sportarénában lép majd színpadra.","shortLead":"Először jön Magyarországra koncertezni Celine Dion, a Papp László Budapest Sportarénában lép majd színpadra.","id":"20190926_Magyarorszagra_jon_Celine_Dion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f737ad83-cf42-44d5-ab31-77ccffb121c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Magyarorszagra_jon_Celine_Dion","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:53","title":"Magyarországra jön Celine Dion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves Sólyom is felkerült.","shortLead":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves...","id":"20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ec6d0-4fb3-4161-bf5f-fecdc443a2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:44","title":"Erre a repülőre minden Star Wars-rajongó felülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították a panaszt, ami Klausmann Viktor és Novák Katalin játszóházi videója miatt érkezett.","shortLead":"Elutasították a panaszt, ami Klausmann Viktor és Novák Katalin játszóházi videója miatt érkezett.","id":"20190927_gyongyos_fidesz_polgarmesterjelolt_klausmann_viktor_novak_katalin_jatszohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8edfb9-be27-4001-bf59-0fe314b9fd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_gyongyos_fidesz_polgarmesterjelolt_klausmann_viktor_novak_katalin_jatszohaz","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:17","title":"Gyerekekkel kampányolt a gyöngyösi jelölt, a választási bizottság szerint ez rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben a követeléseiket.","shortLead":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben...","id":"20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fe2a9-a2a6-46fb-874a-ab4e1829ce74","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Elbukta a pert az MTVA, nem kérhették Kunhalmiék kidobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti lájkok számát.","shortLead":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti...","id":"20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53968914-a7cf-4fde-a216-595ead5f4b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:36","title":"Ausztráliában is eltüntette a lájkokat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]