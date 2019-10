Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05f231-d904-4c67-ab1b-ef72a1a0af51","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:44","title":"Hatalmas széllel érkezik a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A más években is megszokott étel-ital osztást most épp a választás hetére időzítették.","shortLead":"A más években is megszokott étel-ital osztást most épp a választás hetére időzítették.","id":"20190930_Krumplit_es_almalevet_osztanak_a_pestszentlorinci_nyugdijasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1decf51-053b-4561-8703-943bf4b82534","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Krumplit_es_almalevet_osztanak_a_pestszentlorinci_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:49","title":"Krumplit és almalevet osztanak a pestszentlőrinci nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","shortLead":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","id":"20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74ea678-8c0a-4e9d-bff2-287bd827ce35","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:38","title":"Több száz magyar színész mondja el Az ember tragédiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af90c21-a32c-44b7-bcca-10f777504e22","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők frusztráltnak érezzék magukat. Ám szerencsére ez a generáció is egyre hangosabban kéri ki magának a megbélyegzést és a bántó általánosítást – teljes joggal. ","shortLead":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők...","id":"remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af90c21-a32c-44b7-bcca-10f777504e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d949a267-a12e-4b68-99ad-c983634418e6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:30","title":"A változókor után egy nő már ne mutogassa magát? - Leszámolunk a sztereotípiákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","shortLead":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","id":"20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363c9c5a-0041-4e99-b289-1a2ec1e0d43b","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:24","title":"Újabb két olaszliszkai lincselő kapott kártalanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 22-27 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 22-27 fok lesz. ","id":"20190930_Szeles_idovel_erkezik_ma_egy_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcf6ab1-93a2-4c47-ae47-ac70a552fa5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szeles_idovel_erkezik_ma_egy_hidegfront","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:21","title":"Szeles idővel érkezik ma egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]