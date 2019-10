Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","shortLead":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","id":"20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9965d8a-e34f-4b08-b6c9-15663e743cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:45","title":"Ismerőseivel akarta megöletni a szüleit, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok szülő úgy érzi, nagy a nyomás rajta, hogy tökéletes legyen. Pedig a leginkább úgy lehetünk jó szülők, ha nem akarunk mindenáron kiválóak lenni.","shortLead":"Sok szülő úgy érzi, nagy a nyomás rajta, hogy tökéletes legyen. Pedig a leginkább úgy lehetünk jó szülők, ha nem...","id":"20191001_Miert_elegendo_eleg_jo_szulonek_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a34ecb-4c51-4a16-972b-7d61a666fc0c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191001_Miert_elegendo_eleg_jo_szulonek_lenni","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"Miért elegendő csupán „elég jó” szülőnek lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor azt mondja, nincs újdonság abban, hogy a jogállamisághoz kötik az uniós források kifizetését, ám az új mechanizmus sokkal súlyosabban érintheti Magyarországot, mint a mostani rendszer.","shortLead":"Orbán Viktor azt mondja, nincs újdonság abban, hogy a jogállamisághoz kötik az uniós források kifizetését, ám az új...","id":"20191001_varga_judit_finnorszag_jogallamisag_mff","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0b403-feb8-4e9e-9227-bc2d910647b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_varga_judit_finnorszag_jogallamisag_mff","timestamp":"2019. október. 01. 05:29","title":"Varga Judit szerint a tagországok már unják a 7. cikk szerinti eljárást - a finnek másképp gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény rektora szerint folytatják az akadémiai szabadságért vívott harcukat.","shortLead":"Az intézmény rektora szerint folytatják az akadémiai szabadságért vívott harcukat.","id":"20190930_ceu_becs_michael_ignatieff_kampusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c9db84-b4db-48a7-bc57-dface69b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_ceu_becs_michael_ignatieff_kampusz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:35","title":"Megkezdődött a tanítás a CEU bécsi kampuszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MacBookok egykor annyira irigyelt világító Apple-logója kerülhet át az iPhone-okra, legalábbis erre utal egy nemrégiben zöld utat kapott szabadalom.","shortLead":"A MacBookok egykor annyira irigyelt világító Apple-logója kerülhet át az iPhone-okra, legalábbis erre utal...","id":"20191002_apple_szabadalom_ertesitesek_alma_jel_villogas_led","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc72c349-9395-4dbc-b20a-75ddaaf2bbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_apple_szabadalom_ertesitesek_alma_jel_villogas_led","timestamp":"2019. október. 02. 12:03","title":"Sokan váltanának iPhone-ra, ha ilyen lenne rajta az Apple-logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért a Because ügynökséggel közösen csatlakoztunk a kulcstémához: Klímariadó van!","shortLead":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért...","id":"20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072aed74-f343-47ba-8e83-98c8abecd91f","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:34","title":"Itt bizony klímariadó van - a HVG az ARC-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket, egészen meghökkentő kezdeményezésekkel.","shortLead":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket...","id":"201932_vissza_afrikaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5f5d32-9e4e-4112-82fc-1e0bb7a03497","keywords":null,"link":"/360/201932_vissza_afrikaba","timestamp":"2019. október. 01. 14:00","title":"Trump nem is sejtette, hogy rasszizmusa az afrikai turizmust reklámozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]