Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","shortLead":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","id":"20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f8b43-655a-4e3f-b10e-4ff3a11b615a","keywords":null,"link":"/elet/20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Művérrel locsolták be klímatüntetők a brit Pénzügyminisztériumot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken.\r

","shortLead":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok...","id":"20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48470845-8aae-4a0f-ab8b-bad6a2c7fd49","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Áttörés Ukrajnában, különleges státust kaphat Kelet-Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","shortLead":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","id":"20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdb8ab-b5f6-42f0-8424-ea8881a3e951","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","timestamp":"2019. október. 03. 08:28","title":"Felpörgették a Hős utcai lakások kisajátítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","shortLead":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","id":"20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e54ce-51eb-4127-bde9-63941d2fbbbd","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","timestamp":"2019. október. 03. 12:25","title":"Guy Ritchie végre visszatért a jól bevált mocskos alvilághoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1eb368-9312-477e-855b-f39d591a949f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó azok számára is kínál megoldást, akik eddig nem tartották kellően sportosnak különbözői SUV modelljeit. ","shortLead":"A bajor gyártó azok számára is kínál megoldást, akik eddig nem tartották kellően sportosnak különbözői SUV modelljeit. ","id":"20191004_a_bmw_meg_morcosabba_tette_sportterepjaroit_x5_x6_x7_suv_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1eb368-9312-477e-855b-f39d591a949f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1236be41-a491-4d60-a507-d921b599e1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_a_bmw_meg_morcosabba_tette_sportterepjaroit_x5_x6_x7_suv_tuning","timestamp":"2019. október. 04. 13:21","title":"A BMW még morcosabbá tette sportterepjáróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Szeptember 30-ával beolvadt a Hír Tv-t üzemeltető cégbe az Echo Tv-t üzemeltető társaság.","shortLead":"Szeptember 30-ával beolvadt a Hír Tv-t üzemeltető cégbe az Echo Tv-t üzemeltető társaság.","id":"20191003_echo_tv_hirtv_kesma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6275fab-4011-4ed9-a9ee-85c1a08522ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_echo_tv_hirtv_kesma","timestamp":"2019. október. 03. 13:04","title":"Ennyi volt, hivatalosan is megszűnt az Echo Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak a francia kezdeményezésnek a lényege, amit egy grenoble-i pszichológusprofesszor, Marie-Line Bosse és társai vetettek fel.","shortLead":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak...","id":"201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41bf2ab-4c0e-49f9-b144-49cb5017d879","keywords":null,"link":"/360/201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","timestamp":"2019. október. 04. 10:00","title":"Annyival romlott a helyesírás, hogy felmerült új jelek bevezetése francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő piacokat és stratégiákat? Milyen tőzsdepszichológiai buktatókkal kell megküzdenünk? Összegyűjtöttük a legfontosabb tényezőket, amelyek segítenek eligazodni, hogyan érdemes belevágni az online kereskedésbe.","shortLead":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő...","id":"20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75bed7-a328-4d39-a6a3-98d76b8df332","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Így legyen tőzsdei kereskedő – Lépésről lépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"}]