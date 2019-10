Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek a kampány hajrájában. Az nem kérdés, ki profitálhat a két esetből, azzal viszont a rendőrségnek is volna dolga, hogy ki és hogyan rögzítette azokat – erről ír a héten az új HVG.","shortLead":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek...","id":"20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3f804-10ba-4d47-908c-6a49ffe23767","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 15:55","title":"Botrányok a kampányhajrában: nem az a kérdés, ki profitálhat a Karácsony-felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","shortLead":"Kalitkájuk nem volt, kényszerhelyzet állt elő. ","id":"20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95af3a7f-9361-4d77-9f97-0c4b1b9f8ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d1cf2c-85a7-442a-97d1-0d98f9aeffb4","keywords":null,"link":"/elet/20191003_Orizetbe_vettek_egy_madarat_Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 03. 10:04","title":"Rendőrségi cellában végezte egy madár Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","id":"20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff4aa5-c769-4cc7-8bcc-c46df99fe141","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","timestamp":"2019. október. 02. 17:26","title":"Összeütközött egy tankhajó egy hotelhajóval a Rajnán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e278a-f475-498c-a4bc-3ff246383103","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","timestamp":"2019. október. 02. 17:38","title":"Dübörög a szakiskolai reform: Egy csomó iskolát négy éven belül másodszor neveznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni. A technológiai cégek úgy tartják, a rendelet az igazság elrejtésére is alkalmas.","shortLead":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni...","id":"20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38f53c5-d904-4c7b-9df6-0d2c6e3c009f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","timestamp":"2019. október. 02. 11:03","title":"Szingapúrban 10 évre is börtönbe zárhatják azt, aki álhíreket terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","shortLead":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","id":"20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6881a22-badd-46be-9325-57561f865973","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. október. 02. 11:21","title":"Itt az új BMW X5 M és X6 M: 625 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei azonban lépett.","shortLead":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei...","id":"20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abaef0-592a-4e15-b82e-869336d3a020","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","timestamp":"2019. október. 02. 18:03","title":"Bezárt egy kiskaput a Huawei, végképp Google-mentesítették a Mate30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d4a714-b553-42d7-bc24-c3cd6134dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira a győri börtönben bukkantak rá, most átszállították Budapestre és elkezdődött a kihallgatása.","shortLead":"A férfira a győri börtönben bukkantak rá, most átszállították Budapestre és elkezdődött a kihallgatása.","id":"20191002_Rendorkezen_az_obudai_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57d4a714-b553-42d7-bc24-c3cd6134dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d6272c-0974-4e82-a8ac-37efc8f36b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Rendorkezen_az_obudai_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. október. 02. 15:44","title":"Rendőrkézen az óbudai gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]