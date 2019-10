Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f583917-7093-4d3b-9971-585d78ffd3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest környéke tele van jobbnál jobb túrahelyekkel. Mutatunk is néhányat.","shortLead":"Budapest környéke tele van jobbnál jobb túrahelyekkel. Mutatunk is néhányat.","id":"20191004_Pilisi_kalandok_vertesi_varak_bakonyi_szurdok_hetvegi_turatippeink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f583917-7093-4d3b-9971-585d78ffd3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c234b6-e6c4-4a1e-82b7-9334def51652","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Pilisi_kalandok_vertesi_varak_bakonyi_szurdok_hetvegi_turatippeink","timestamp":"2019. október. 04. 14:56","title":"Pilisi kalandok, vértesi várak, bakonyi szurdok: hétvégi túratippeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres akar lenni.","shortLead":"A két Békés megyei települést a Csongrád megyei Makó hívja ki versenyre, amely a hagymája után a kolbászáról is híres...","id":"201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7266a9-4f44-44c6-b552-76c7a4e98de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4939eb-63e5-4e91-8010-d3e4b862dfd5","keywords":null,"link":"/360/201940_makoi_kolbaszgyar_disznosagok_akampanyban","timestamp":"2019. október. 04. 15:30","title":"Kezdhet aggódni a két kolbászfellegvár, Gyula és Békéscsaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","shortLead":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","id":"20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf96ee-2adb-4494-b31a-ff55be9dffc7","keywords":null,"link":"/sport/20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","timestamp":"2019. október. 03. 14:06","title":"Meghalt Csík Ferenc volt válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Szeptember 30-ával beolvadt a Hír Tv-t üzemeltető cégbe az Echo Tv-t üzemeltető társaság.","shortLead":"Szeptember 30-ával beolvadt a Hír Tv-t üzemeltető cégbe az Echo Tv-t üzemeltető társaság.","id":"20191003_echo_tv_hirtv_kesma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6275fab-4011-4ed9-a9ee-85c1a08522ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_echo_tv_hirtv_kesma","timestamp":"2019. október. 03. 13:04","title":"Ennyi volt, hivatalosan is megszűnt az Echo Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","shortLead":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","id":"20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af0374-875e-4072-8d45-882611ff393c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Tengerimalacból készítenek fagylaltot Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e1788e-5d67-4096-82b5-973325c325d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon keresztül gyakorolta a szimulátorban a pilóta, hogyan lehet biztonságosan elrepülni a felhőkarcolók között egy nagyra nőtt katonai repülőgéppel.","shortLead":"Napokon keresztül gyakorolta a szimulátorban a pilóta, hogyan lehet biztonságosan elrepülni a felhőkarcolók között...","id":"20191004_ausztral_legiero_repulogep_legiparade_repulos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37e1788e-5d67-4096-82b5-973325c325d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3824ebda-0006-4cd6-8bf1-b8cbe97692a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_ausztral_legiero_repulogep_legiparade_repulos_video","timestamp":"2019. október. 04. 12:03","title":"A házak között manőverezett az ausztrál légierő hatalmas teherszállító gépe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327621e-6e2f-449b-ad46-7300f33a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A listán, amelyre felkerült, többek között ott a Loire-völgye és az Erdélyi-középhegység is.","shortLead":"A listán, amelyre felkerült, többek között ott a Loire-völgye és az Erdélyi-középhegység is.","id":"20191004_hortobagyi_nemzeti_park_legszebb_helyek_cnn_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3327621e-6e2f-449b-ad46-7300f33a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f0d566-5fa8-444a-9b3d-ce47a3dfcce7","keywords":null,"link":"/elet/20191004_hortobagyi_nemzeti_park_legszebb_helyek_cnn_lista","timestamp":"2019. október. 04. 18:25","title":"Európa legszebb helyei közé került a Hortobágyi Nemzeti Park a CNN-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Itt a vége: januártól végleg lezárul az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 17 éves története. Utánajártunk, mit kell tennie annak, aki még nem váltott. ","shortLead":"Itt a vége: januártól végleg lezárul az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 17 éves története. Utánajártunk, mit kell...","id":"20191004_eva_2020_megszunes_kata_kiva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8826efe-e9ee-435b-bfd4-5ff5c1f3307c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_eva_2020_megszunes_kata_kiva","timestamp":"2019. október. 04. 17:00","title":"Könnyű vége lesz az egykor népszerű evának, de nem árt odafigyelni a váltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]