[{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.","shortLead":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István...","id":"20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a7a424-0c9c-4f0f-90a5-7e88006efe2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 03. 15:52","title":"Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1b567-3118-425d-8721-84329213792c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves fiú egy CNC gépen dolgozott, amikor – sajtóhírek szerint – valami kirepülhetett az eszközből.","shortLead":"A 16 éves fiú egy CNC gépen dolgozott, amikor – sajtóhírek szerint – valami kirepülhetett az eszközből.","id":"20191004_szakmai_gyakorlat_halalos_baleset_nagykata_cnc_gep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6da1b567-3118-425d-8721-84329213792c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9088101-d476-4c59-a0e6-4dbe4c2de1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_szakmai_gyakorlat_halalos_baleset_nagykata_cnc_gep","timestamp":"2019. október. 04. 16:16","title":"Szakmai gyakorlat közben elhunyt diák: vizsgálják a baleset körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel foglalkozó tagok péntek délután váratlan pluszfeladatokkal szembesültek a Facebookon: vagy nekik kell aktívan fellépniük, vagy egy furcsa technikai hibát kell kezelniük.","shortLead":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel...","id":"20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec3c44-b951-4167-ad66-ad0257c5ba01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","timestamp":"2019. október. 04. 19:03","title":"No komment: kámforrá vált egy hozzászólás Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","shortLead":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","id":"20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbe689b-d39d-4513-a390-6c40428df1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","timestamp":"2019. október. 03. 20:55","title":"Lezáratta az érdi önkormányzat a felavatott játszóteret, ahol gyerekeket ért baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedd2c60-cc08-4737-bbdf-b9f5b6d7ad85","c_author":"","category":"vilag","description":"Az olyan gazdag nyugati demokráciák, mint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia eddig visszautasították az el nem ismert, úgynevezett Iszlám Államhoz csatlakozó állampolgárok szervezett visszatérését. Az ok: túlzottan is tartanak attól,hogy nem képesek megfelelően átvilágítani a hazatérőket. Koszovó azonban meglepő módon más utat választott. Ezt szentesítheti a vasárnapi előrehozott választás, amely után női miniszterelnöke lehet az országnak.","shortLead":"Az olyan gazdag nyugati demokráciák, mint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia eddig visszautasították az el...","id":"20191004_Koszovo_visszafogadna_az_Iszlam_Allam_terror_uralmabol_hazatero_polgarait__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedd2c60-cc08-4737-bbdf-b9f5b6d7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7b3a58-e322-440d-b4c3-4eecc39d6733","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Koszovo_visszafogadna_az_Iszlam_Allam_terror_uralmabol_hazatero_polgarait__video","timestamp":"2019. október. 04. 18:15","title":"Koszovó visszafogadná az Iszlám Állam terror uralmából hazatérő polgárait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","shortLead":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","id":"20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae744a9a-ebaf-455a-a947-a29bddc45bab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","timestamp":"2019. október. 04. 20:18","title":"A mostani volt a legmelegebb szeptember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","shortLead":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","id":"20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d39b39e-4918-4c91-98bd-808512516821","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","timestamp":"2019. október. 04. 15:45","title":"Európa kiakadt, az USA nem örül, Kína pedig dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy edző Magyarországon válogatott kerettag versenyzőt készít fel a következő világeseményre, megkapja a járandóságot – mondta a Magyar Úszó Szövetség elnöke.","shortLead":"Ha egy edző Magyarországon válogatott kerettag versenyzőt készít fel a következő világeseményre, megkapja...","id":"20191004_shane_tusup_edzo_fizetes_szilagyi_liliana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067bd1d2-8d20-44d8-859a-66e2ed3b5733","keywords":null,"link":"/sport/20191004_shane_tusup_edzo_fizetes_szilagyi_liliana","timestamp":"2019. október. 04. 13:09","title":"Milliós fizetés jár Shane Tusupnak, ha Szilágyi Liliánát edzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]