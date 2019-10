Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy Mark Zuckerberg mérnökei vagy Borkai Zsolt közösségi oldalának kezelői nem pihenhetnek nyugodtan ezen a hétvégén. A szavakat minden túlzás nélkül, szó szerint nem találni.","shortLead":"Vagy Mark Zuckerberg mérnökei vagy Borkai Zsolt közösségi oldalának kezelői nem pihenhetnek nyugodtan ezen a hétvégén...","id":"20191005_borkai_zsolt_jacht_hajo_foto_facebook_oldal_hozzaszolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a84be07-6d5d-4509-a6ab-96883b3418dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_borkai_zsolt_jacht_hajo_foto_facebook_oldal_hozzaszolas","timestamp":"2019. október. 05. 15:38","title":"Nem találjuk a szavakat: különös dolgok történnek Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök az ügyében lefolytatott vizsgálat után.","shortLead":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök...","id":"20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1833b290-8f39-4a6f-aab4-0ba3975a21c4","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","timestamp":"2019. október. 05. 08:54","title":"Lemondott egy püspök, miután szexuális természetű viselkedéssel vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia könyvkiállításán a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét a látogatók egyszerűen hazavitték. \r

","shortLead":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia...","id":"20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d84484-2a4e-4d34-b4dd-51f67abac15f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","timestamp":"2019. október. 05. 12:29","title":"Neves művészek, tudósok vallanak a \"nagy könyvlopásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István körúton és Vácon is nőket bántalmazott egy zavart férfi a hétvége előtt. A tettest elfogták, majd indítványozták előzetes kényszergyógykezelését. ​","shortLead":"A Szent István körúton és Vácon is nőket bántalmazott egy zavart férfi a hétvége előtt. A tettest elfogták, majd...","id":"20191006_Noket_rugdosott_hasba_egy_ferfi_Budapest_belvarosaban__kenyszergyogykezelest_kaphat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb16950f-00d6-4428-b70b-b84483f13d35","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Noket_rugdosott_hasba_egy_ferfi_Budapest_belvarosaban__kenyszergyogykezelest_kaphat","timestamp":"2019. október. 06. 08:21","title":"Nőket rugdosott hasba egy férfi Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","shortLead":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","id":"20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9368676-765b-4a69-80c8-e6534efe8d51","keywords":null,"link":"/sport/20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 17:05","title":"Nyolcadik olimpiájára készülhet a tornászlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódnak a győri polgármester megpróbáltatásai, ezúttal nemi aktus közben készült felvételt közölt állítása szerint egy blog.","shortLead":"Folytatódnak a győri polgármester megpróbáltatásai, ezúttal nemi aktus közben készült felvételt közölt állítása szerint...","id":"20191005_Foto_jelent_meg_a_szexelo_Borkai_Zsoltrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9059c0-3215-4a49-a0ed-17500b40874d","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Foto_jelent_meg_a_szexelo_Borkai_Zsoltrol","timestamp":"2019. október. 05. 14:37","title":"Egy blog állítása szerint a szexelő Borkai Zsoltról közölt fotót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]