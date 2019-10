Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","shortLead":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","id":"201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed1bdac-4634-4967-a082-89be80baa165","keywords":null,"link":"/360/201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","timestamp":"2019. október. 07. 12:30","title":"Kádár leesett a szekérről. Schwarzenegger bepisilt – a XXI. században a XX.-ról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","shortLead":"Csak kevés helyen lesz tartósan felhős az ég.","id":"20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9be035-33df-4522-ba00-bbe45052c0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_idojaras_hetfo_derult_huvos","timestamp":"2019. október. 07. 06:27","title":"Kiderül az idő, de marad a hűvös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan alapítvány is támogatja a polgármestert, amelynek épp ő az elnöke.","shortLead":"Olyan alapítvány is támogatja a polgármestert, amelynek épp ő az elnöke.","id":"20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39be79-730c-4c66-9063-a0ae8bce76e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","timestamp":"2019. október. 07. 13:40","title":"Több százmillió forintot kaptak az óbudai civilek, hogy támogassák Bús Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Corvin-mozi Kabos termében Luke Evans bukkant fel.","shortLead":"A Corvin-mozi Kabos termében Luke Evans bukkant fel.","id":"20191007_Kulonleges_vendege_volt_a_Jokerfilm_budapesti_vetitesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca29ab-c5e2-4d4d-b7e0-5ad179615ae3","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Kulonleges_vendege_volt_a_Jokerfilm_budapesti_vetitesenek","timestamp":"2019. október. 07. 14:11","title":"Különleges vendége volt a Joker-film budapesti vetítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58879561-cbd3-46b3-bc51-5cd36a7b33f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A síelők üvegfalú lifttel mennek fel az Amager Bakke üzemcsarnokának 85 méter magas tetejére, ahonnan egy 450 méter hosszú zöld műanyag lesiklószőnyeg kanyarog le. A liftből kilátás nyílik a dán fővárosra és az üzem belsejébe.","shortLead":"A síelők üvegfalú lifttel mennek fel az Amager Bakke üzemcsarnokának 85 méter magas tetejére, ahonnan egy 450 méter...","id":"20191006_szemetegeto_ho_nelkuli_sipalya_dania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58879561-cbd3-46b3-bc51-5cd36a7b33f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6665c9d6-e446-448b-8ab1-d456666d2763","keywords":null,"link":"/elet/20191006_szemetegeto_ho_nelkuli_sipalya_dania","timestamp":"2019. október. 06. 18:23","title":"Szemétégetőn nyílt hó nélküli sípálya Dániában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol az önkormányzat.","shortLead":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol...","id":"20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757dc8e-50f1-4130-b320-9205ecbdc7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","timestamp":"2019. október. 07. 08:30","title":"Tüttő Kata: Nincsenek közös cégeink Leisztinger Tamással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint egyetlen korábbi Dacia sem. Olcsó sportautó lett a Dusterből? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint...","id":"20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573c4da-1ac0-4604-ad5c-749081f9f648","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","timestamp":"2019. október. 05. 17:00","title":"Teszt: kipróbáltuk a legerősebb, tényleg izmos Daciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]