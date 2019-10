Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul ki az ügyféllel – számtalan alkalom adódhat a munkahelyen, ami próbára teszi a teherbírásunkat. Ha ilyenkor önbizalommal felvértezve lépünk a helyzetbe, nagyobb sikerre, így több eredményre is számíthatunk.","shortLead":"Nehéz feladatot kapunk a vezetőnktől, vagy a munkatársunk elutasítja az együttműködést, esetleg éles konfliktus alakul...","id":"20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df14f00-4ac2-4e14-a244-56fdf7ca7448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec04a01-8ac4-4f4f-9568-037ce55012c6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191009_Verseny_a_munkahelyen_az_onbizalom_mint_valuta","timestamp":"2019. október. 09. 14:30","title":"Verseny a munkahelyen: az önbizalom mint valuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"63dc1555-9510-4683-a043-c672252c1647","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A detonáció a linzi repülőtér közelében lévő hulladéklerakóban történt.","shortLead":"A detonáció a linzi repülőtér közelében lévő hulladéklerakóban történt.","id":"20191010_Robbanas_tortent_Ausztriaban_tobben_sulyosan_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63dc1555-9510-4683-a043-c672252c1647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7d3e48-fac2-42a4-a0c2-9a2627e436c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Robbanas_tortent_Ausztriaban_tobben_sulyosan_megserultek","timestamp":"2019. október. 10. 12:31","title":"Robbanás történt Ausztriában, többen súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fővárosban jelenleg nincs hasonló intézmény.","shortLead":"A fővárosban jelenleg nincs hasonló intézmény.","id":"20191008_Kozlekedesi_muzeum_lesz_a_Kelenfoldi_vasutallomas_regi_epuletebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5797aa4d-ae3c-44ca-a7f9-e199b9f74c00","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kozlekedesi_muzeum_lesz_a_Kelenfoldi_vasutallomas_regi_epuletebol","timestamp":"2019. október. 08. 20:20","title":"Közlekedési múzeum lesz a Kelenföldi vasútállomás régi épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","shortLead":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","id":"20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8161e11f-6a2f-421d-a709-2b64be18bf65","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","timestamp":"2019. október. 08. 21:25","title":"Három tagállam is csatlakozna a máltai egyezséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával, a Wingsszel.","shortLead":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával...","id":"20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221bd1e4-a1ce-487f-956c-8f915ae18fb9","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","timestamp":"2019. október. 09. 11:30","title":"Egy tenerifei kávézó parkolójában rozsdásodott Paul McCartney varázsbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták. Az új időpont: november 13.","shortLead":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták...","id":"20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35272445-56e9-4956-9341-52b15749a997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","timestamp":"2019. október. 08. 21:18","title":"Későbbre halasztják a közszolgálati sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisebb-nagyobb mértékben látássérülteket segíti az új Chrome-funkció, amely \"megmutatja\" milyen kép látható a weboldalon.","shortLead":"A kisebb-nagyobb mértékben látássérülteket segíti az új Chrome-funkció, amely \"megmutatja\" milyen kép látható...","id":"20191010_google_chrome_mesterseges_intelligencia_kep_felcimkezese_latasserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d6e74d-3e90-4e20-bf2c-e9901436c1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_chrome_mesterseges_intelligencia_kep_felcimkezese_latasserult","timestamp":"2019. október. 10. 19:03","title":"Sokak internetezését könnyíti meg a Chrome új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e250b3ca-7eaf-4862-8c25-03ca3e12b9de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mezei Diána munkájához szívószálat és kupakot is felhasznált. Épp azokat, amik a legnagyobb gondot okozzák.","shortLead":"Mezei Diána munkájához szívószálat és kupakot is felhasznált. Épp azokat, amik a legnagyobb gondot okozzák.","id":"20191008_muanyagszennyezes_mezei_diana_kiallitas_budapest_greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e250b3ca-7eaf-4862-8c25-03ca3e12b9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf4d340-eccb-4b80-be28-1d27fd33c581","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_muanyagszennyezes_mezei_diana_kiallitas_budapest_greenpeace","timestamp":"2019. október. 08. 22:03","title":"Szívószál és kupak a kiállítson, amely megmutatja, mit jelent a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]