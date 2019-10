Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"468c933e-ba85-4a89-9f62-8c79f92070cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekménynek minősítették a németországi Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést – jelentette kedden a ZDF német országos közszolgálati televízió biztonsági körökből származó értesülésekre hivatkozva.","shortLead":"Terrorcselekménynek minősítették a németországi Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést – jelentette kedden a ZDF...","id":"20191008_lopott_teherauto_terrorcselekmeny_nemetorszag_limburg_utkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468c933e-ba85-4a89-9f62-8c79f92070cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5ecb09-8ce7-42ac-bfb8-e3ff93430d54","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_lopott_teherauto_terrorcselekmeny_nemetorszag_limburg_utkozes","timestamp":"2019. október. 08. 13:02","title":"Lopott teherautóval hajtott kocsik közé egy szír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente hárommillió olyan hívás érkezik a 112-es hívóra, amely nem valós segélykérés.","shortLead":"Évente hárommillió olyan hívás érkezik a 112-es hívóra, amely nem valós segélykérés.","id":"20191009_Hide_the_Pain_Harolddal_kuzd_a_kamuhivasok_ellen_112_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8787813b-68ee-4f97-b317-42c1fd58afb0","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hide_the_Pain_Harolddal_kuzd_a_kamuhivasok_ellen_112_kozpont","timestamp":"2019. október. 09. 10:44","title":"Hide the Pain Harolddal küzdenek a fals riasztások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f044afb-e961-4f50-96a0-acc3587f5bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezdődik a hisztéria?","shortLead":"Kezdődik a hisztéria?","id":"20191008_Bepanikoltak_a_nezok_a_Joker_vetitesen_mikor_egy_ferfi_ijesztoen_kezdett_viselkedni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f044afb-e961-4f50-96a0-acc3587f5bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534d5dc0-4d5a-4a04-af09-5daa706ca50c","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Bepanikoltak_a_nezok_a_Joker_vetitesen_mikor_egy_ferfi_ijesztoen_kezdett_viselkedni","timestamp":"2019. október. 08. 12:18","title":"Bepánikoltak a nézők a Joker vetítésén, mikor egy férfi ijesztően kezdett viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c911c-0a99-4b51-83af-fb7aa7adfc69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elkövetkező években mintegy ötmillió eurót fordít a Bécsi Közlekedési Vállalat a metróállomásokon található mosdók felújítására. Akire a metróban jön rá a szükség, az hamarosan harminc ultramodern, higiénikus helyen könnyíthet magán. A Stephansplatzon már át is adták az első felújított illemhelyet.","shortLead":"Az elkövetkező években mintegy ötmillió eurót fordít a Bécsi Közlekedési Vállalat a metróállomásokon található mosdók...","id":"20191008_A_becsi_BKV_WCkben_is_jobban_teljesit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c911c-0a99-4b51-83af-fb7aa7adfc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bece188-5d1e-4980-98bc-95887ecb3e28","keywords":null,"link":"/elet/20191008_A_becsi_BKV_WCkben_is_jobban_teljesit","timestamp":"2019. október. 08. 10:49","title":"A „bécsi BKV” WC-kben is jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere. Elmondta a véleményét a Borkai-ügyről is.","shortLead":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere...","id":"20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395dd94-808b-48bd-af86-4ec7a27bdfb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2019. október. 09. 08:08","title":"Fideszes polgármester a Borkai-botrányról: Morálisan elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint fél évvel az első elhalasztása után október 21-re tűzte ki az újabb női űrséta időpontját a NASA. Ha összejön, az fontos mérföldkő lesz az űrhajózás történetében.","shortLead":"Több mint fél évvel az első elhalasztása után október 21-re tűzte ki az újabb női űrséta időpontját a NASA. Ha...","id":"20191009_nasa_noi_urseta_oktober_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d37f79-38e1-4290-9ae8-bf48126b9efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_nasa_noi_urseta_oktober_21","timestamp":"2019. október. 09. 19:21","title":"Most már tényleg semmi akadálya, hogy összejöjjön az első kizárólag női űrséta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","shortLead":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","id":"20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e85be59-206c-488a-ad6d-0d75e3527041","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","timestamp":"2019. október. 08. 17:37","title":"Visszavonul Bastian Schweinsteiger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917b5b94-3b50-4c1b-b014-02adc4e8f899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felújításokat végeznek a szülészeti osztályon. Az ideiglenes helyen pedig kevés a hely a főigazgató szerint.","shortLead":"Felújításokat végeznek a szülészeti osztályon. Az ideiglenes helyen pedig kevés a hely a főigazgató szerint.","id":"20191008_Megtiltottak_az_apas_szulest_es_a_latogatast_a_berettyoujfalui_szuleszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917b5b94-3b50-4c1b-b014-02adc4e8f899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15317edd-b602-4b62-a6a3-b012bf85bd7d","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Megtiltottak_az_apas_szulest_es_a_latogatast_a_berettyoujfalui_szuleszeten","timestamp":"2019. október. 08. 11:25","title":"Szünetel a látogatás és az apás szülés, amíg fel nem újítják a berettyóújfalui kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]