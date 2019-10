Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"264fef43-95eb-4f55-ace3-7b99ad5a4da8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"November 26-ig tart majd a felújítása, addig csak négy megálló lesz az útvonala. ","shortLead":"November 26-ig tart majd a felújítása, addig csak négy megálló lesz az útvonala. ","id":"20191014_szechenyi_hegy_fogaskereku_felujitas_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264fef43-95eb-4f55-ace3-7b99ad5a4da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ce41f7-2b04-488c-bddb-d26be7a01848","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_szechenyi_hegy_fogaskereku_felujitas_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 14. 12:32","title":"Nem megy fel a fogaskerekű szerdától a Széchenyi-hegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele.","shortLead":"A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele.","id":"20191015_Cristiano_Ronaldo_belotte_a_700_goljat_de_Ukrajna_jutott_ki_az_Europabajnoksagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365d1dac-2b1d-4b77-b8ed-7a8cc3b857e8","keywords":null,"link":"/sport/20191015_Cristiano_Ronaldo_belotte_a_700_goljat_de_Ukrajna_jutott_ki_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. október. 15. 05:56","title":"Cristiano Ronaldo belőtte a 700. gólját, de Ukrajna jutott ki az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","shortLead":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","id":"20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8dedc-c2c9-4b7a-82e9-2d7a6825027a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","timestamp":"2019. október. 14. 15:56","title":"Vádat emeltek egy vasutas ellen, aki egymással szemben indított el két vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6316bf1-be21-4b06-9a75-1390fddcbcb4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Fővárosi, kerületi és állami feladatok kavarodnak össze, amikor arról van szó, hogyan működik Budapest. Ennek most lehet különös jelentősége, amikor ellenzékivé válik a főváros. Összegyűjtöttük, kin mit lehet számonkérni, és milyen ügyekben kell egyezkedniük a szereplőknek.","shortLead":"Fővárosi, kerületi és állami feladatok kavarodnak össze, amikor arról van szó, hogyan működik Budapest. Ennek most...","id":"20191014_fovaros_keruletek_budapest_hataskorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6316bf1-be21-4b06-9a75-1390fddcbcb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0953539-5d5b-4149-88ae-29386d5bd79a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_fovaros_keruletek_budapest_hataskorok","timestamp":"2019. október. 14. 14:36","title":"Mibe szólhat bele Karácsony? Megnéztük, mi tartozik hozzá, és mi a kormányhoz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák adóhatóság munkatársa kapta el Ambrus Attilát, aki elismerte, hogy ostobaságot követett el.","shortLead":"A szlovák adóhatóság munkatársa kapta el Ambrus Attilát, aki elismerte, hogy ostobaságot követett el.","id":"20191014_A_Viszkist_megbuntettek_aztan_ivott_egy_whiskyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16996ff1-c945-4f3b-8323-1c97c05ecc1d","keywords":null,"link":"/elet/20191014_A_Viszkist_megbuntettek_aztan_ivott_egy_whiskyt","timestamp":"2019. október. 14. 09:45","title":"A Viszkist megbüntették, aztán ivott egy whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg nem így tervezték az útjukat.","shortLead":"Valószínűleg nem így tervezték az útjukat.","id":"20191013_Ket_olasz_ferfi_vitatkozott_ossze_a_nagyatadi_parkoloban_rossz_vege_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb079caa-1a99-42e7-8920-e3e0266b6a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ket_olasz_ferfi_vitatkozott_ossze_a_nagyatadi_parkoloban_rossz_vege_lett","timestamp":"2019. október. 13. 20:53","title":"Két olasz férfi vitatkozott össze a nagyatádi parkolóban, rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová mindketten a Türk Tanács soron következő ülésére érkeztek.","shortLead":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová...","id":"20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fc2dd-5cee-4008-9d3d-8f2ddfa3f4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","timestamp":"2019. október. 14. 18:42","title":"Erdogan megköszönte Orbánnak a nemzetközi kiállást mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","shortLead":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","id":"20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33c80e5-4e58-449d-9711-b702c03a389f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","timestamp":"2019. október. 14. 07:19","title":"Tarlós soha, Demszky csak kétszer szerzett több szavazatot, mint Karácsony most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]