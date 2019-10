Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról Észak-Szíriából. Azt is kérte Recep Tayyip Erdogantól, hogy \"ne legyen ostoba\".\r

","shortLead":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról...","id":"20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07745ae-793a-4984-9920-0be528b5309e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 17. 06:09","title":"\"Ne legyen kemény fiú!\" – kérte Trump Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO-nál tudják, hogy világszerte mennyien szerették John Travolta és Olivia Newton John 1978-as musicaljét, ezért berendeltek egy egész Grease-sorozatot.","shortLead":"Az HBO-nál tudják, hogy világszerte mennyien szerették John Travolta és Olivia Newton John 1978-as musicaljét, ezért...","id":"20191016_Sorozatban_ternek_vissza_a_Grease_iskolajaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8e6619-3468-47a8-82b2-b06801b0a7ff","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Sorozatban_ternek_vissza_a_Grease_iskolajaba","timestamp":"2019. október. 16. 12:11","title":"Sorozatban térnek vissza a Grease iskolájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Volkswagen bejelentette: elnapolja döntését egy több mint egymilliárd dolláros autógyár felépítéséről Törökországban. Az amerikaiak pedig pénzmosással vádolják a legnagyobb állami kézben levő török bankot, amely Irán javára ügyködhetett. ","shortLead":"A Volkswagen bejelentette: elnapolja döntését egy több mint egymilliárd dolláros autógyár felépítéséről Törökországban...","id":"20191016_Szankciok_nelkul_is_sokat_veszithet_Erdogan_ha_folytatja_a_tamadasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ee74fc-0d8f-4a29-87fc-d01485cd9493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Szankciok_nelkul_is_sokat_veszithet_Erdogan_ha_folytatja_a_tamadasokat","timestamp":"2019. október. 16. 16:46","title":"Szankciók nélkül is sokat veszíthet Erdogan, ha folytatja a támadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","shortLead":"Meghirdette a kormány az október 23-i ünnepi programot, miniszterelnöki beszéd nélkül.","id":"20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49972158-9322-4993-b711-612108e968e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nem_lesz_Orbanbeszed_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 16. 21:07","title":"Nem lesz Orbán-beszéd október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lépett vissza az egyéni indulástól, a kompenzációs listán ott maradt. Ironikus módon pont azoknak az ellenzék pártoknak köszönheti a helyét, akiket elhagyott.","shortLead":"Hiába lépett vissza az egyéni indulástól, a kompenzációs listán ott maradt. Ironikus módon pont azoknak az ellenzék...","id":"20191016_Az_ellenzektol_lelepo_jobbikos_gyori_kepviselo_beul_a_kozgyulesbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f84b15-21c1-42da-9332-440e5657291e","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Az_ellenzektol_lelepo_jobbikos_gyori_kepviselo_beul_a_kozgyulesbe","timestamp":"2019. október. 16. 17:09","title":"Az ellenzéktől lelépő jobbikos győri képviselő beül a közgyűlésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db98e3f0-972b-423b-a465-0bd4e0bc6cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vatikán szerint úgy terelhetik a fiatalokat a katolikus vallás irányába, ha saját nyelvükön szól hozzájuk. Így hát elkészítették az okosrózsafüzért.","shortLead":"A Vatikán szerint úgy terelhetik a fiatalokat a katolikus vallás irányába, ha saját nyelvükön szól hozzájuk. Így hát...","id":"20191017_okosrozsafuzer_vatikan_katolikus_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db98e3f0-972b-423b-a465-0bd4e0bc6cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5f0003-8c51-4c10-8826-25ac9f2522f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_okosrozsafuzer_vatikan_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. október. 17. 10:03","title":"Okosrózsafüzért dobott piacra a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú telefonnal szeretne betörni Európába. A készülékeikhez eddig is hozzá lehetett jutni felénk, de most már hivatalos forgalmazásba és európai hídfőállások építésébe kezdenek.","shortLead":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú...","id":"20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdf6e9a-c722-4ada-8d1f-e6c1f2a21532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","timestamp":"2019. október. 17. 12:33","title":"Kedvező ár, nem semmi specifikációk: bemasírozik Európába telefonjaival a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","shortLead":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","id":"20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0818-5c23-4882-80a4-be5e1a9c1493","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","timestamp":"2019. október. 17. 11:25","title":"Karácsony átvette hivatalát, és rögtön díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]