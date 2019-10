Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos korábbi miniszter, a szlovákiai reformok atyja, aki úgy véli, az autokrata rendszerek közös jellemzője a korrupció.","shortLead":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos...","id":"201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f21fe-3a7c-48fd-a788-b90262c75b3e","keywords":null,"link":"/360/201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","timestamp":"2019. október. 15. 07:00","title":"Orbán nagyon eltévedt, ha a gazdasági felzárkózás a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","shortLead":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","id":"20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c65022-b615-49ed-a4bb-1f225010455e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"6 dolog, amiért megéri pozitívnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokmilliós végkielégítéssel távoznak a leváltott polgármesterek.","shortLead":"Sokmilliós végkielégítéssel távoznak a leváltott polgármesterek.","id":"20191015_Kozel_negymillio_forint_vegkielegitest_kap_Tarlos_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262bb091-9e21-4a0b-8408-a7d3ac5beb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Kozel_negymillio_forint_vegkielegitest_kap_Tarlos_Istvan","timestamp":"2019. október. 15. 17:10","title":"Közel négymillió forint végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Géppisztoly, hangtompító és lőszer is volt a Röszkén lekapcsolt szerbnél.","shortLead":"Géppisztoly, hangtompító és lőszer is volt a Röszkén lekapcsolt szerbnél.","id":"20191016_lofegyver_roszke_geppisztoly_hataratkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d05c2b-a6e4-4329-86ab-a88bda6e8e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_lofegyver_roszke_geppisztoly_hataratkelo","timestamp":"2019. október. 16. 08:53","title":"Harminc lőfegyverrel akarta átlépni a magyar határt egy szerb férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem félni kell, kihasználni – vélekedik Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a mesterséges intelligenciáról. Szerinte nagyon fontos, hogy a társadalmon belül is tudatosítsák az MI jelentőségét.","shortLead":"Nem félni kell, kihasználni – vélekedik Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a mesterséges...","id":"20191015_palkovics_laszlo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a976bc26-a218-4c45-bc67-3a60abe34a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_palkovics_laszlo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 15. 16:23","title":"Palkovicsék felokosítják a magyarokat a mesterséges intelligenciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e7c065-1865-428a-82b6-d85885eaf5c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új pletyka szerint a 2020-ban megjelenő iPhone SE 2 gyakorlatilag ugyanannyiért lesz kapható, mint az első változat.","shortLead":"Egy új pletyka szerint a 2020-ban megjelenő iPhone SE 2 gyakorlatilag ugyanannyiért lesz kapható, mint az első változat.","id":"20191014_apple_iphone_se_2_ar_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e7c065-1865-428a-82b6-d85885eaf5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5908ea67-d6c7-4085-aeb4-92634ecbe229","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_apple_iphone_se_2_ar_specifikaciok","timestamp":"2019. október. 14. 18:03","title":"Ha ez igaz, 150 ezer forintos iPhone jön jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","shortLead":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","id":"20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82b856c-1700-42e0-95d1-99f2553958bf","keywords":null,"link":"/elet/20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","timestamp":"2019. október. 14. 15:49","title":"Anyamedve ölte meg a nyárádmagyarósi jegyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]