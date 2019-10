Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatosak a tüntetések a katalán városokban, ezért október 26-a helyett decemberben rendezhetik meg a Barcelona–Real Madrid-csúcsrangadót a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a katalán városokban, ezért október 26-a helyett decemberben rendezhetik meg a Barcelona–Real...","id":"20191018_el_clasico_elhalasztas_spanyol_labdarugo_bajnoksag_barcelona_real_madrid_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08f688a-26e7-4147-a43b-11f6cdfa2e71","keywords":null,"link":"/sport/20191018_el_clasico_elhalasztas_spanyol_labdarugo_bajnoksag_barcelona_real_madrid_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"El kell tolni az El Clásicót a katalóniai helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccdb22-8d78-42a1-b401-c341d5055de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átszámítva közel 600 millió forintos kárt szenvedett az amerikai haditengerészet Doomsday, azaz Végítélet nevű gépe, miután leszállás közben találkozott egy madárral.","shortLead":"Átszámítva közel 600 millió forintos kárt szenvedett az amerikai haditengerészet Doomsday, azaz Végítélet nevű gépe...","id":"20191019_repulogep_atomhaboru_doomsday","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccdb22-8d78-42a1-b401-c341d5055de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a24baf-6306-4715-b7e9-7c5663320a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_repulogep_atomhaboru_doomsday","timestamp":"2019. október. 19. 13:03","title":"Madár csapódott a repülőgépnek, amelyről az atomháborút is lehet indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","shortLead":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","id":"20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d36b1b6-097d-4910-9677-8dfdb907c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","timestamp":"2019. október. 17. 18:37","title":"Elfogadták az EU-tagországok vezetői a Brexitről szóló új megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.","shortLead":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig...","id":"20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905cd60-20b8-4bea-8568-790ac1cba397","keywords":null,"link":"/360/20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","timestamp":"2019. október. 17. 16:00","title":"Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","shortLead":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","id":"20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9869b2-d46d-434c-a3c0-c9ce33f424dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 17. 17:25","title":"Megtámadták a ferencvárosi polgármester-választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnaggyobb növekedést 2016 és 2017 között produkálta az internet, de egy történelmi pillanat is 2016-hoz kötődik.","shortLead":"A legnaggyobb növekedést 2016 és 2017 között produkálta az internet, de egy történelmi pillanat is 2016-hoz kötődik.","id":"20191019_internet_zombi_weboldalak_weboldalak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7376ac5-dd16-40ed-9752-a483fea695c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_internet_zombi_weboldalak_weboldalak_szama","timestamp":"2019. október. 19. 08:03","title":"Megszámolták, hány oldal van az interneten – aztán rácsodálkoztak, mennyi működik ebből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Csepelen a szocik óvták meg a választás eredményét, ami a jó Fidesz-alelnök, államtitkár, választókerületi elnök, séf és alanyi költő szerint nemcsak a demokrácia lábbal tiprása, hanem idegbaj, őrület és üldözési mánia.","shortLead":"Csepelen a szocik óvták meg a választás eredményét, ami a jó Fidesz-alelnök, államtitkár, választókerületi elnök, séf...","id":"20191018_Nemeth_Szilardrol_leesett_az_ekszij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c5e70-cafd-4157-991e-9c531ea1ffb3","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20191018_Nemeth_Szilardrol_leesett_az_ekszij","timestamp":"2019. október. 18. 14:55","title":"Németh Szilárd verset írt Bangónéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alsónémedi mellett az 5-ös főúton történt a karambol, a forgalmat elterelik.","shortLead":"Alsónémedi mellett az 5-ös főúton történt a karambol, a forgalmat elterelik.","id":"20191018_Egy_kamion_es_egy_kisteherauto_utkozott_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece9baa-a030-4267-98a4-1f261daec584","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Egy_kamion_es_egy_kisteherauto_utkozott_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 18. 06:53","title":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]