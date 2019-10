Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f111a577-ab4e-488b-b067-8ac0068548d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil lakosságnak és jelentősen veszélyezteti az Iszlám Állam legyőzése érdekében eddig elért eredményeket, a terrorszervezet ugyanis továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára - írja az Európai Tanács a zárónyilatkozatában.","shortLead":"Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil...","id":"20191018_Europai_Tanacs_Torokorszag_hagyjon_fel_az_osszes_katonai_tevekenyseggel_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f111a577-ab4e-488b-b067-8ac0068548d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b0c113-5aed-4ab8-b94b-af49ca5c7a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Europai_Tanacs_Torokorszag_hagyjon_fel_az_osszes_katonai_tevekenyseggel_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 18. 06:06","title":"Európai Tanács: Törökország hagyjon fel az összes katonai tevékenységgel Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyesben az első fordulóban kapott ki Babos Tímea a moszkvai WTA-tornán, párosban az elődöntőben búcsúzott az első kiemelt Babos-Mladenovic kettős.\r

\r

","shortLead":"Egyesben az első fordulóban kapott ki Babos Tímea a moszkvai WTA-tornán, párosban az elődöntőben búcsúzott az első...","id":"20191018_Babos_parosban_is_kiesett_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789bae3-4659-4bf7-a7a4-09d40bcdd6fe","keywords":null,"link":"/sport/20191018_Babos_parosban_is_kiesett_Moszkvaban","timestamp":"2019. október. 18. 18:42","title":"Babos párosban is kiesett Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tovább kell építeni az ellenzéki szövetséget, egy új országot kell építeni, az MSZP készen áll az újabb rendszerváltásra - jelentette ki az ellenzéki párt elnök-frakcióvezetője szombaton Budapesten, az önkormányzati választás eredményét értékelő sajtótájékoztatón.","shortLead":"Tovább kell építeni az ellenzéki szövetséget, egy új országot kell építeni, az MSZP készen áll az újabb...","id":"20191019_Kunhalmi_Jol_vizsgazott_az_ellenzeki_szovetseg_ezt_kell_orszagosan_tovabbvinni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eca18f-5b09-4d90-8851-33265d618487","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Kunhalmi_Jol_vizsgazott_az_ellenzeki_szovetseg_ezt_kell_orszagosan_tovabbvinni","timestamp":"2019. október. 19. 13:59","title":"Kunhalmi: Jól vizsgázott az ellenzéki szövetség, ezt kell országosan továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan haladnak a szavazatok újraszámlálásával Győrben. Vagy a hétvégén, vagy hétfőre lesz csak meg az eredmény. Eddig nem lett nagy eltérés a korábbiakhoz képest, ami azt jelenti, Borkai Zsolt, ma már független polgármester marad a város vezetője.","shortLead":"Lassan haladnak a szavazatok újraszámlálásával Győrben. Vagy a hétvégén, vagy hétfőre lesz csak meg az eredmény. Eddig...","id":"20191018_Elkepzelheto_hogy_csak_hetfon_lesz_vegredmenye_a_gyori_ujraszamlalasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd838895-da00-45b0-b54f-e239f4038e66","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Elkepzelheto_hogy_csak_hetfon_lesz_vegredmenye_a_gyori_ujraszamlalasnak","timestamp":"2019. október. 18. 15:14","title":"Elképzelhető, hogy csak hétfőn lesz végeredménye a győri újraszámlálásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","shortLead":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","id":"20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4f734-3fcd-4f61-9ae6-1ab0c95c49ea","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 18. 05:10","title":"Marad az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","id":"20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d8841-4fbe-4945-aa0e-f971e624e03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 18. 09:15","title":"Az Index Balatonfüreden is megtalálta Borkaiék nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c2b657-b178-4f06-834a-b02f1165fe1c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egyházi gimnáziumba járt, bibliodrámázik, három gyereke és tervezőcége van - V. Naszályi Mártáról mindezt kevesen tudják, azt már jóval többen, hogy az elmúlt években fáradhatatlanul harcolt a budavári mutyik ellen. HVG-portré.","shortLead":"Egyházi gimnáziumba járt, bibliodrámázik, három gyereke és tervezőcége van - V. Naszályi Mártáról mindezt kevesen...","id":"201942_v_naszalyi_marta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c2b657-b178-4f06-834a-b02f1165fe1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d260da-062c-49a0-9893-e0121a1b9a17","keywords":null,"link":"/360/201942_v_naszalyi_marta","timestamp":"2019. október. 19. 08:15","title":"Lejárt a gyes, ráért politizálni, most pedig polgármester lesz, nem is akárhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1764b8b0-bdb8-45e1-a231-82f0abc9d7d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízpontos tervet dolgozott ki a német belügyminisztérium a szélsőjobbos erőszak elleni harc hatékonyságának a növelésére. A tervet az után tették közzé, hogy október 9-én egy antiszemita merénylő két embert ölt meg Halléban, a helyi zsinagóga előtt.","shortLead":"Tízpontos tervet dolgozott ki a német belügyminisztérium a szélsőjobbos erőszak elleni harc hatékonyságának...","id":"20191019_Igy_harcol_Nemetorszag_az_antiszemitizmus_es_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1764b8b0-bdb8-45e1-a231-82f0abc9d7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfebaabc-6050-46a1-8821-3cc9d138256d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Igy_harcol_Nemetorszag_az_antiszemitizmus_es_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. október. 19. 12:09","title":"Így harcol Németország az antiszemitizmus és a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]