[{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","shortLead":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","id":"20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f941ab-40c7-4bbf-b254-27efd3eaa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","timestamp":"2019. október. 20. 14:40","title":"Átlagosan másfél hónapnyi túlórája volt egy rendőrnek tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik a Brexit-történet; vizsgálja az Európai Bizottság, szabályosan támogatja-e a Samsung gödi beruházását a magyar kormány. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik...","id":"20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a2d937-d29d-4358-8bda-82e09c485778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","timestamp":"2019. október. 20. 07:00","title":"És akkor Karácsony mély sóhajjal belenézett a főváros kasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f996e59-22ed-48c1-ad8f-a24625cdd620","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Hamarosan ökokrimije jelenik meg magyarul a konzervatívok bajuszát rángató új irodalmi Nobel-díjas lengyel szerzőnek, Olga Tokarczuknak, aki szabadelvű, vegetáriánus és feminista. Róla beszélgettünk egyik fordítójával, a József Attila-díjas Pálfalvi Lajossal, aki személyesen is ismeri a lengyel írónőt.","shortLead":"Hamarosan ökokrimije jelenik meg magyarul a konzervatívok bajuszát rángató új irodalmi Nobel-díjas lengyel szerzőnek...","id":"201942__palfalvi_lajos_irodalomtortenesz__olga_tokarczukrol__misztikus_tudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f996e59-22ed-48c1-ad8f-a24625cdd620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc80be1-1532-4095-b03a-84122f5ff824","keywords":null,"link":"/360/201942__palfalvi_lajos_irodalomtortenesz__olga_tokarczukrol__misztikus_tudas","timestamp":"2019. október. 19. 16:00","title":"A friss Nobel-díjas, aki nem engedi, hogy előirják neki, ki legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsában - közölte a görög kulturális tárca.","shortLead":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög...","id":"20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9e35-a2e7-49e5-9a14-30a6fedf6d21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","timestamp":"2019. október. 21. 00:03","title":"Páratlan kincseket találtak az 1802-ben elsüllyedt hajó roncsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik gond a Snaptube nevű androidos alkalmazással. A másik, hogy fizetős szolgáltatásokat aktivál, szintén a háttérben.","shortLead":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik...","id":"20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58449210-a441-4099-8cde-39a6407e9ad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","timestamp":"2019. október. 21. 09:03","title":"Törölje le a telefonjáról ezt az alkalmazást, különben pórul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","shortLead":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","id":"20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d9a6-ba00-404f-a4e2-4c4846dee349","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","timestamp":"2019. október. 19. 14:14","title":"Megroppantotta a szkopjei politikát az EU-csatlakozás elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","shortLead":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","id":"20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b0573c-90b6-4664-b2b3-d175f2fef0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","timestamp":"2019. október. 20. 09:49","title":"Mégsem Trump golfklubjában lesz a G7-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]