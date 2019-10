Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mire kivonultak a rendőrök, véget ért a bunyó, de valaki videóra vette.

","shortLead":"Mire kivonultak a rendőrök, véget ért a bunyó, de valaki videóra vette.\r

Videó: Több tucat focihuligán csapott össze Zalaegerszegen

\r

Meglepő kérésekkel állt elő a környezetvédelem érdekében az önkormányzat.

\r

Oslóban azt kérik a lakosoktól, hogy pisiljenek a zuhanyzóba

A mexikói elnök vetette fel az amerikai elnöknek, hogy valamit kezdeni kellene a helyzettel.

Trump a mexikói vérengzés után: Jó ötlet, hogy ne ömöljenek az illegális fegyverek az USA-ból Mexikóba Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos "lőrincezést". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása. Mit jelent "újfideszül" a békejobb? Mától kiderül Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért egyet a halasztással. Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is

A németek többsége elégedetlen a kormány teljesítményével

Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés, amely abból az alkalomból készült, hogy hivatali ideje feléhez érkezett Angela Merkel negyedik kormánya. Egyúttal elkezdődött az értékelés a koalíciós kormányzás folytatásáról.

Milliós tömegek vonultak az utcára Libanonban

Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt.

Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján

Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.