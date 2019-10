Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel idegenben az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel idegenben az angol labdarúgó-bajnokság...","id":"20191020_Az_Old_Traffordon_ert_veget_a_Liverpool_gyozelmi_sorozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ffae3-6a51-4076-9109-39a5419a1c1e","keywords":null,"link":"/sport/20191020_Az_Old_Traffordon_ert_veget_a_Liverpool_gyozelmi_sorozata","timestamp":"2019. október. 20. 21:43","title":"Az Old Traffordon ért véget a Liverpool győzelmi sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondolkoznak a probléma megoldásán. ","shortLead":"Gondolkoznak a probléma megoldásán. ","id":"20191020_Veget_vetne_a_jelszavak_megosztasanak_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c011110-9aaf-4fe0-bc9b-0800e93b552a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Veget_vetne_a_jelszavak_megosztasanak_a_Netflix","timestamp":"2019. október. 20. 15:10","title":"Véget vetne a jelszavak megosztásának a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

","shortLead":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

","id":"20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77e53c8-2c22-4266-b337-7764a789bc10","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","timestamp":"2019. október. 21. 07:57","title":"Több mint egy hónapja tűnt el Sopronban a 12 éves Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat az orosz állam.\r

","shortLead":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat...","id":"20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7133a-7aec-47c6-a20c-138d73df0d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","timestamp":"2019. október. 21. 09:14","title":"Orosz hackerek iráni álcába bújva támadták 20 ország szervezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere lett. Most viszont a volt New York-i polgármester is belebukhat abba, hogy Donald Trump egyik ügyvédjeként terhelő bizonyítékokat akart szerezni Ukrajnában az amerikai elnök demokrata riválisáról. ","shortLead":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere...","id":"201942_giuliani_kavarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea9d284-20cf-446b-814c-eac9a3363567","keywords":null,"link":"/360/201942_giuliani_kavarasa","timestamp":"2019. október. 20. 16:15","title":"Trump személyi ügyvédje már évek óta kavar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","shortLead":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","id":"20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450300a8-f0b4-4b4f-b0ae-f53220c19e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","timestamp":"2019. október. 20. 16:18","title":"Amerikai cégek tárgyalnak a feketelistára tett Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn nyílik meg a közönség előtt.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn...","id":"20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c95b76-7254-40d5-96cb-3f25759ed95c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","timestamp":"2019. október. 20. 17:35","title":"Hétfőn újra nyílik a New York-i Modern Művészetek Múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]